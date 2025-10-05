قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية
تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام
نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»
القوات المسلحة تحتفي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بفتح المتاحف العسكرية مجانًا
100 جنيه | السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات .. لهذا السبب
الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة عن حرب أكتوبر
في ذكرى نصر أكتوبر.. مجمع البحوث الإسلامية: مصر لا تقهر ما دام أبناؤها متحدين مؤمنين
الرئيس السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر
رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة
ننشر أسماء وعناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 28 محكمة ابتدائية
الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والمجلس الأعلى في العاصمة الإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن، هبوطًا كبيرًا استمر نحو شهرين في المزارع والأسواق.

وهبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 62 جنيهًا للكيلو.

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية،موضحا أن أول تلك الأسباب هو الإنتاج الجيد ولا يوجد أي أمراض وبائية.

دخول موسم المدارس

وأكد رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن القوة الشرائية منخفضة للغاية بالتزامن مع دخول موسم المدارس، لافتا إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للبيض نظرا لكثرة الطلب عليه خلال الفترة الحالية.

أسعار الدواجن بالأسواق 


وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 72 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم


وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 107 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و117 جنيهًا.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 20 و23 جنيهات.

الكتكوت "ساسو": 19 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهات.

كتكوت ساسو : بين 17 و18 جنيها.

كتكوت فيومي 12 جنيهات  

بط مسكوفي 25جنيها

بط مولر  25 جنيها

بط بيور  20 جنيها

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيها.

سعر البانيه: بين 180و 200 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين50 و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا

الدواجن أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد الدواجن البيضاء الدواجن الأمهات الدواجن الساسو أسعار البيض اليوم الكتكوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

القبض على شابين وفتاتين

القبض على شابين وفتاتين بعد تداول فيديو لفعل فاضح على الطريق العام

المتهم

حاول منع حملة أمنية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي ضابط شرطة على بائع بالإسكندرية

ترشيحاتنا

خبز

9 محاضر نقص وزن ضد مخابز دسوق خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

المجاهدة السيناوية عزيزة

موجز أخبار جنوب سيناء: عارضات جنوب سيناء تشارك فى معرض تراثنا.. وتكريم المجاهدة السيناوية ناقلة الرسائل

جهود متنوعة

أخبار أسوان: فتح بوابات الخزان لتصريف مياه الفيضان وتحقيق أقصى استفادة.. وتكريم لأوائل الشهادات الأزهرية.. وعمليات لقوقعة الأذن.. وشكر لتطوير مزلقان العوينية

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد