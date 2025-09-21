قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية يسفر عن سقوط العديد من الإصابات
عقب فوزه على الكاميرون.. أشرف صبحي يهنئ منتخب مصر للشباب بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة
هاني رمزي ينتقد تمديد الأهلي للعقود ويطالب بربط مكافآت اللاعبين بالأداء
التعليم : كثافات الفصول لن تتجاوز الـ50 طالباً في العام الدراسي الجديد
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
«فوزية» ست طيبة وبسيطة.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «أيام» | فيديو
متى تكون صلاة الشروق بالضبط؟ .. صلِّها ركعتين بعد 13 دقيقة
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 21-9-2025
بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها
إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم
إلزام الشركات الكبرى بإنشاء حضانات لأبناء العاملات بقانون العمل الجديد
ضياء السيد: نحتاج مدربًا قادرًا على إدارة نجوم الأهلي قبل أي تعاقدات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 21-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-9-2025، داخل الجهاز المصرفي.

استقرار الدولار

وعلى مدار 3 أيام متصلة شهد سعر الدولار ثباتا دون تغيير أمام الجنيه بمناسبة مواعيد راحة العاملين في البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

إجازة البنوك

ويشهد الجهاز المصرفي المصري البالغ قوامه 36 بنكا حكوميا وخاصا، كل يومي جمعة وسبت أسبوعيا، تعطلا بمناسب سريان قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في كافة البنوك المصرية بمناسبة منح كل الموظفين علي مستوي الفروع البنكية بمدن وقري الجمهورية إجازة دورية.

مواعيد عمل البنوك

ويبدأ الجهاز المصرفي عمله صباح اليوم بعد اجازة استمرت يومين اثنين.

الدولار يستقر في البنوك

وسجل سعر الدولار ثباتا مع آخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي؛ وحتي مساء اليوم بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

وقرر البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس الماضي بمناسبة سريان قرار الإجازة الدورية للعاملين في الجهاز المصرفي كل سبت وجمعة أسبوعيا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع .

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،المصري الخليجي، ميد بنك، التعمير والإسكان".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 58.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع في بنكي العربي الافريقي الدولي و الكويت الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، نكست، HSBC، مصرف ابوظبي الاسلامي،البركة"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جينه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد، الإسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري،فيصل الإسلامي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48,25 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي مواعيد العمل في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

روبرتو مانشيني

إفريقيا مش في دماغهم.. 9 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة

بالصور

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف
محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد