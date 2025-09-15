بعد قرار البنك المركزي.. كيف تربح 277 ألف جنيه من الشهادة البلاتينية؟

في عالم الادخار والاستثمار، تسعى العديد من البنوك لتقديم عروض تنافسية لجذب العملاء، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة.

من ضمن شهادات الادخار التنافسية، شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي التي تحقق عائد يصل إلى 277 ألف جنيه خلال فترة الثلاث سنوات.

خفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية 2025، موافقاً أغلب التوقعات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى22.5%.

ما أسباب خفض الفائدة؟

اعتبر البنك المركزي، أن قرار خفض الفائدة 200 نقطة أساس "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم".

وأضاف أن توقعه باستمرار تراجع التضخم خلال العام الحالي إلى نطاق 14%-15%، "إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، ساعد على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي".

وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، من مستوياتها القياسية.

وبعد قرار المركزي الأخير تراجعت أسعار الفائدة في مصر بإجمالي 525% منذ بداية العام الحالي.

تفاصيل الشهادة البلاتينية

مدة الشهادة:

تأتي الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري بمدة محددة تبلغ 3 سنوات، ما يوفر للعملاء خيارات متعددة لتحقيق عائد متميز على استثماراتهم.

الحد الأدنى للإصدار:

يأتي الحد الأدنى لربط الشهادة بسعر 1000 جنيه، مما يجعلها في متناول العديد من الفئات، من أصحاب الفوائض المالية البسيطة إلى الكيانات الكبيرة.

نوع العائد:

تتميز هذه الشهادة بنوع عائد ثابت طوال فترة الشهادة، مما يمنح العملاء الثقة في استثماراتهم.

دورية صرف العائد:

يمكن للعملاء اختيار طريقة صرف العائد التي تناسبهم، حيث تتوفر خيارات صرف العائد بشكل شهري أو سنوي.

احتساب العائد:

يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للعملية الشرائية، مما يضمن أن العملاء يستفيدون من العائد في أسرع وقت ممكن.

شروط الاسترداد:

لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. ومع ذلك، يوفر البنك الأهلي المصري مرونة عند الرغبة في الاسترداد قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد المعلنة، حيث سيتم استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

مزايا إضافية:

يمكن للعملاء الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

أسعار العائد السنوي:

يتميز العائد على الشهادة بتدرجه السنوي، حيث:

السنة الأولى: 23%.

السنة الثانية: 18.50%.

السنة الثالثة: 14%.

على سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 500 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، سيحقق العميل العائد التالي:

في السنة الأولى: عائد يصل إلى 115 ألف جنيه.

في السنة الثانية: عائد يصل إلى 92 ألف جنيه.

في السنة الثالثة: عائد يصل إلى 70 ألف جنيه.

وبذلك، يكون المجموع الكلي للعائد في الثلاث سنوات هو 277 ألف جنيه، بالإضافة إلى المبلغ الأصلي الذي تم استثمار الشهادة به.