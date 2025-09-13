قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 13-9-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 13-9-2025 داخل الجهاز المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه دون تغيير خلال تعاملات اليوم وذلك  منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس.

الدولار في البنوك

مع آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس وصل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 48.14 جنيه .

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري عن منح البنوك المصرية إجازة تمتد لمدة يومين اثنين بدأت اعتبارا من يوم الجمعة وحتي مساء اليوم السبت لكل العاملين بالجهاز المصرفي وفروعه المنتشرة على مستوي الجمهورية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لماذا الإجازة

بموجب قرار البنك المركزي المصري والذي يتضمن تعطيل العمل في البنوك بمناسبة موعد الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لموظفي البنوك بمختلف القطاعات والفروع والإدارات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان،ميد بنك، بيت التمويل الكويتي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب".

سعر الدولار في البنوك الأخري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،البركة، التنمية الصناعية".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات،أبوظبي الأول،HSBC".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48.31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع في بنكي القاهرة ونكست.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي أقل سعر دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

بالصور

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد