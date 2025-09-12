أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025.

وجاء أدني سعر دولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع

وصل أقل سعر دولار مسجل أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي

استقرار الدولار

شهد سعر الدولار في مصر؛ استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025، علي مستوي الجهاز المصرفي المحلي.

سعر الدولار في أول التعاملات

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ثباتا دون تغيير على مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك أمس الخميس.

تعطل البنوك

وقرر البنك المركزي المصري بصورة دورية، تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي المصري.

مواعيد إجازة البنوك

تبدأ إجازة البنوك بموجب قرار البنك المركزي المصري والذي يتضمن؛ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء السبت من كل أسبوع ضمن مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي على اختلاف درجاتهم ومواقعهم الوظيفية علي مستوي الجمهورية.

الدولار يتحرك

وتعرض الدولار مقابل الجنيه لنزيف جديد مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس، ليفقد ما يقارب 30 قرشا من قيمته علي أساس أسبوعي وسط تذبذب تعرضت له العملة الأجنبية في مواجهة الجنيه.

الجنيه يصعد

وصعد الجنيه المصري أمام الدولار مقدار ما يقارب 0.05% في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الحالي.

آخر تحديث لـ الدولار اليوم

وجاء أخر تحديث مسجل لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

وصل أقل سعر دولار مسجل أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

وجاء ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، التعمير والاسكان"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب”

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، البركة، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات"

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48,31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع في بنك القاهرة

بلغ ثالث أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع في بنك نكست.