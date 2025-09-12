قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025.

أدني سعر دولار اليوم

وجاء أدني سعر دولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع 

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 

وصل أقل سعر دولار مسجل أمام الجنيه في  البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقرار الدولار

شهد سعر الدولار في مصر؛ استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025، علي مستوي الجهاز المصرفي المحلي.

سعر الدولار في أول التعاملات

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ثباتا دون تغيير على مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك أمس الخميس.

تعطل البنوك

وقرر البنك المركزي المصري بصورة دورية، تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي المصري.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

مواعيد إجازة البنوك

تبدأ إجازة البنوك بموجب قرار البنك المركزي المصري والذي يتضمن؛ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء السبت من كل أسبوع ضمن مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي على اختلاف درجاتهم ومواقعهم الوظيفية علي مستوي الجمهورية.

الدولار يتحرك

وتعرض الدولار مقابل الجنيه لنزيف جديد مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس، ليفقد  ما يقارب 30 قرشا من قيمته علي أساس أسبوعي وسط تذبذب تعرضت له العملة الأجنبية في مواجهة الجنيه.

الجنيه يصعد

وصعد الجنيه المصري أمام الدولار مقدار ما يقارب 0.05% في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الحالي.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

آخر تحديث لـ الدولار اليوم

وجاء أخر تحديث مسجل لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أقل سعر دولار اليوم

وصل أقل سعر دولار مسجل أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في  البنك المصري الخليجي

وجاء ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، التعمير والاسكان"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب”

الآن رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-12-2024

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، البركة، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48,31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع في بنك القاهرة

بلغ ثالث أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع في بنك نكست.

أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم اجازة البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

ترشيحاتنا

رولز رويس كورنيش

رولز رويس الكلاسيكية تعود من جديد بتكنولوجيا كهربائية وأداء مميز

ميتسوبيشي اكسابندر

أعلى فئة.. سيارة 7 راكب يابانية فبريكا بأقل سعر للمستعمل

موبايل جديد

هاتف Redmi 15C الجديد .. جهاز متكامل بسعر منافس | تفاصيل

بالصور

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

الباعوض
الباعوض
الباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

كيكة النشا
كيكة النشا
كيكة النشا

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد