ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في البنوك.. استقر سعر الدولار عند آخر مستوى سجله في ختام تعاملات الخميس 4 سبتمبر 2025، في البنوك وشركات الصرافة، إذ سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.63 جنيه للبيع، و48.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 48.65 جنيها للبيع، و48.51 جنيها للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 48.63 جنيها للبيع، و48.53 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 48.63 جنيه للبيع، و48.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 48.63 جنيه للبيع، و48.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 48.63 جنيه للبيع، و48.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، بلغ نحو 48.63 جنيه للبيع، و48.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، بلغ نحو 48.62 جنيه للبيع، و48.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ نحو 48.66 جنيه للبيع، و48.56 جنيه للشراء.