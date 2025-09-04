قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
وصية بمليار دولار .. لاعب يحصل على ثروة من السماء

أمينة الدسوقي

أفادت تقارير إعلامية في البرازيل أن رجل أعمال شاب من ولاية ريو غراندي دو سول قرر أن يوصي بجميع ممتلكاته، والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي، لصالح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته البالغة مليار دولار لنيمار

وبحسب ما نقلته شبكة "باند" البرازيلية، فإن رجل الأعمال البالغ من العمر 31 عامًا، والذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب صحية، قام بتوثيق وصيته رسميًا، بحيث تنتقل كامل ثروته إلى نيمار عقب وفاته. 

وأوضحت الوثائق أن هذا القرار جاء متوافقًا مع الأطر القانونية المعمول بها في البلاد.

الرجل، الذي لم يتزوج وليس له ورثة، أوضح أن دافعه وراء هذه الخطوة هو إعجابه الشديد بنيمار وتقديره للعلاقة القوية التي تجمع اللاعب بوالده، مشيرًا إلى أنه يشعر بتقارب إنساني وروحي مع النجم البرازيلي.

صحيفة "GZHMore" أشارت إلى أن الخطوة أثارت جدلاً واسعا داخل البرازيل، حيث اعتبرها البعض تصرف غريب وغير مبرر، فيما رأى آخرون أنها تعكس معاناة الرجل من الوحدة. 

إخطار رسمي بشأن الوصية

من جانبهم، أكد ممثلو نيمار أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن الوصية، مكتفين بمتابعة ما يُتداول في وسائل الإعلام.

وكان قد أعلن نادى سانتوس البرازيلى، في وقت سابق، تجديد عقد النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا مع الفريق حتى نهاية العام الجارى 2025.

وعاد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى سانتوس في أواخر يناير الماضي بعد حوالي 18 شهراً قضاها مع الهلال السعودي، ليرتدي قميص الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

البرازيل ريو غراندي نيمار سانتوس البرازيلى باريس سان جيرمان

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

أوكرانيا

"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قمة باريس.. هل تنجح في التوصل لتسوية بشأن حرب أوكرانيا؟

أوكرانيا

مستشارة الاتحاد الأوروبي: مشاركة الناتو في قمة باريس تعزز الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ترامب

المستشار الألماني: أعربنا في اتصالنا بالرئيس ترامب عن أملنا بانخراط أمريكي في الضمانات الأمنية لأوكرانيا

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

