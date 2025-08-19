نيمار ينهار بعد أكبر خسارة في مسيرته.. الدموع تتكرر بين الحزن والفرح

شهد الدوري البرازيلي لكرة القدم واحدة من أكثر الليالي قسوة في تاريخ نادي سانتوس وجماهيره، بعدما سقط الفريق بهزيمة ثقيلة أمام فاسكو دا غاما بنتيجة 0-6، ضمن منافسات الجولة العشرين.

خسارة مدوية ونيمار ينهار

هذه الخسارة المدوية لم تمر مرور الكرام، إذ أسفرت عن إقالة المدرب كليبر شافيير، وأثارت موجة من الغضب داخل النادي، كما أنها شكلت أكبر هزيمة في مسيرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي لم يتمالك دموعه بعد صافرة النهاية.

إقالة مدرب سانتوس بعد الفضيحة

وأعلن نادي سانتوس عبر بيان رسمي رحيل مدربه شافيير، موجهاً الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النتائج المخيبة للفريق، الذي تجمّد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ15، ليبقى مهدداً بخطر الهبوط.

دموع نيمار بعد السقوط التاريخي

وظهر نيمار منهارا بعد المباراة، معبرا عن صدمته من الأداء المتواضع، قائلاً لوسائل الإعلام: "كان نهجنا في الملعب سيئا للغاية.. من المحزن أن نرتدي قميص سانتوس ونقدم مثل هذا المستوى، على الجميع العودة إلى منازلهم والتفكير جيداً فيما يريدون فعله."

النجم البرازيلي الذي عاد إلى فريقه الأم في يناير الماضي بعد تجربة قصيرة مع الهلال السعودي، كان قد جدد عقده مؤخرا حتى نهاية 2025، لكن عودته لم تضع حداً لأزمات سانتوس.

أربع لحظات بكاء في مسيرة نيمار

لم تكن دموع نيمار بعد "سداسية فاسكو" الأولى في مسيرته، إذ ارتبط اسمه بلحظات مؤثرة أخرى.

إصابة طويلة الأمد (2023)

بكى نيمار بحرقة وهو يتحدث عن معاناته مع الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعام كامل، مكتفياً بثلاث مشاركات فقط مع الهلال السعودي.

خسارة مليون دولار في البوكر

خلال بث مباشر على منصة "تويتش"، انهار نيمار بعد خسارته نحو مليون دولار في ساعتين، رغم كونه من اللاعبين المحترفين في اللعبة.

وداع مونديال قطر 2022

دموع غزيرة ذرفها النجم البرازيلي عقب إقصاء منتخب بلاده أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس العالم، في مشهد هز مشاعر الجماهير.

دموع الفرح في دوري الأبطال

على النقيض، بكى نيمار فرحا بعد تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند، إذ كان ذلك أول وصول له إلى هذا الدور منذ رحيله عن برشلونة.