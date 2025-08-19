قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
مفكر مغربي: صمود أهل غزة معجزة.. وما يحدث فى فلسطين عار على الإنسانية.. ويؤكد: إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لق.تل الأبرياء
ترامب: من المحتمل أن بوتين لا يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماذا قالت لورا راقصة الساحل الشمالي بعد القبض عليها؟
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19-8-2025 والقنوات الناقلة
أصل الحكاية

نيمار ينهار بعد أكبر خسارة في مسيرته.. الدموع تتكرر بين الحزن والفرح

نيمار
نيمار
أمينة الدسوقي

شهد الدوري البرازيلي لكرة القدم واحدة من أكثر الليالي قسوة في تاريخ نادي سانتوس وجماهيره، بعدما سقط الفريق بهزيمة ثقيلة أمام فاسكو دا غاما بنتيجة 0-6، ضمن منافسات الجولة العشرين. 

خسارة مدوية ونيمار ينهار

هذه الخسارة المدوية لم تمر مرور الكرام، إذ أسفرت عن إقالة المدرب كليبر شافيير، وأثارت موجة من الغضب داخل النادي، كما أنها شكلت أكبر هزيمة في مسيرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي لم يتمالك دموعه بعد صافرة النهاية.

إقالة مدرب سانتوس بعد الفضيحة

وأعلن نادي سانتوس عبر بيان رسمي رحيل مدربه شافيير، موجهاً الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

 وتأتي هذه الخطوة في ظل النتائج المخيبة للفريق، الذي تجمّد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ15، ليبقى مهدداً بخطر الهبوط.

دموع نيمار بعد السقوط التاريخي

وظهر نيمار منهارا بعد المباراة، معبرا عن صدمته من الأداء المتواضع، قائلاً لوسائل الإعلام: "كان نهجنا في الملعب سيئا للغاية.. من المحزن أن نرتدي قميص سانتوس ونقدم مثل هذا المستوى، على الجميع العودة إلى منازلهم والتفكير جيداً فيما يريدون فعله."

النجم البرازيلي الذي عاد إلى فريقه الأم في يناير الماضي بعد تجربة قصيرة مع الهلال السعودي، كان قد جدد عقده مؤخرا حتى نهاية 2025، لكن عودته لم تضع حداً لأزمات سانتوس.

أربع لحظات بكاء في مسيرة نيمار

لم تكن دموع نيمار بعد "سداسية فاسكو" الأولى في مسيرته، إذ ارتبط اسمه بلحظات مؤثرة أخرى.

 إصابة طويلة الأمد (2023)

بكى نيمار بحرقة وهو يتحدث عن معاناته مع الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعام كامل، مكتفياً بثلاث مشاركات فقط مع الهلال السعودي.

خسارة مليون دولار في البوكر

خلال بث مباشر على منصة "تويتش"، انهار نيمار بعد خسارته نحو مليون دولار في ساعتين، رغم كونه من اللاعبين المحترفين في اللعبة.

 وداع مونديال قطر 2022

 دموع غزيرة ذرفها النجم البرازيلي عقب إقصاء منتخب بلاده أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس العالم، في مشهد هز مشاعر الجماهير.

دموع الفرح في دوري الأبطال

 على النقيض، بكى نيمار فرحا بعد تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند، إذ كان ذلك أول وصول له إلى هذا الدور منذ رحيله عن برشلونة.

الدوري البرازيلي نادي سانتوس النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي نيمار نيمار

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

أرشيفية

عائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف وتدعو ليوم تشويش وطني في القدس المحتلة

صورة أرشيفية

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في قطاع غزة

العاهل الأردني

العاهل الأردني يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

