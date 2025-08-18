نيمار ينهار من البكاء: ما حدث عار وفضيحة

انهمرت دموع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق سانتوس، عقب الخسارة الكارثية التي تعرض لها فريقه أمام فاسكو دا جاما، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري البرازيلي، في مباراة وُصفت بالأصعب على اللاعب منذ بداية مسيرته الكروية.

هزيمة مذلة وصادمة

فريق سانتوس تلقى هزيمة قاسية بسداسية دون رد، جعلت الأجواء متوترة داخل النادي، وأثارت غضب الجماهير، خاصة أن الأداء ظهر باهتًا، وافتقد الفريق للروح القتالية.

نيمار: “ما حدث عار وفضيحة”

في تصريحات لشبكة «جلوبو» البرازيلية عقب اللقاء، قال نيمار بوضوح:

«ما حدث في اللقاء عار كبير، ولا يليق أن تُدار مواجهة بهذا الأسلوب».

وأضاف:

«كانت فضيحة حقيقية، والهزيمة بنتيجة مؤلمة بهذا الشكل أمر غير مقبول على الإطلاق»



مشاعر الإحباط والخزى



لم يتمالك نيمار نفسه من شدة الصدمة، حيث أجهش بالبكاء داخل الملعب وخارجه، موضحًا أن الخسارة أثرت عليه نفسيًا بشكل كبير. وأكد قائلاً:

«شعرت بالخزي، إنه إحساس لم أشعر به في حياتي».

غضب وعجز



كشف اللاعب أن الغضب والإحباط كانا يسيطران عليه طوال اللقاء، مضيفًا

«كنت أريد أن أساعد بكل الطرق، لكنني لم أستطع، كان يومًا سيئًا للغاية».



دعوة لموقف جاد

اختتم نيمار تصريحاته برسالة حاسمة لإدارة النادي وزملائه:

«يجب أن يكون هناك موقف جاد بعد ما حدث، لأن الفريق لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل».



بهذا، تعكس كلمات نيمار مدى حجم الأزمة التي يعيشها سانتوس بعد السقوط المدوي أمام فاسكو دا جاما، في واحدة من أثقل الهزائم بتاريخ النادي، والتي قد تفرض تغييرات جذرية داخل الفريق في المرحلة المقبلة



