نيمار يتصدر أغلى اللاعبين في تاريخ سوق الانتقالات| هؤلاء داخل القائمة

تصدر النجم نيمار دا سيلفا محركات البحث جوجل وذلك أن حافظ النجم البرازيلي على صدارة أغلى اللاعبين عبر تاريخ كرة القدم من حيث إجمالي رسوم انتقالاتهم بين الأندية.

نيمار يحافظ على صدارة قائمة اغلي اللاعبين

شهد سوق الانتقالات العالمي مفاجأة جديدة بدخول البرتغالي جواو فيليكس، لاعب تشيلسي السابق، قائمة أغلى اللاعبين عبر تاريخ كرة القدم من حيث إجمالي رسوم انتقالاتهم بين الأندية، عقب انضمامه رسميًا إلى نادي النصر السعودي مقابل صفقة ضخمة رفعت إجمالي قيمته إلى 181.2 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لإحصائية حديثة نشرتها شبكة "Squawka" العالمية، احتل فيليكس المركز الرابع في القائمة، بينما حافظ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على صدارة الترتيب بإجمالي انتقالات بلغت 349.1 مليون جنيه إسترليني، يليه البلجيكي روميلو لوكاكو بـ314.5 مليون جنيه، ثم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بـ192.8 مليون جنيه.

أغلى لاعبين في تاريخ سوق الانتقالات

وضمت قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ سوق الانتقالات نيمار 349.1 مليون جنيه إسترليني ، وفى المركز الثاني روميلو لوكاكو 314.5 مليون جنيه إسترليني.

كما ضمت القائمة كريستيانو رونالدو – 192.8 مليون جنيه إسترليني، ورابعا جواو فيليكس – 181.2 مليون جنيه إسترليني.

كما شملت القائمة ألفارو موراتا – 181.2 مليون جنيه إسترليني وكيليان مبابي – 165.7 مليون جنيه إسترليني، و ماتيس دي ليخت – 165.7 مليون جنيه إسترليني الذي

انضم مؤخرًا إلى مانشستر يونايتد من بايرن ميونيخ، في صفقة بلغت 38.6 مليون جنيه.

وشملت القائمة أنطوان جريزمان – 165.4 مليون جنيه إسترليني، وماثيوس كونيا – 154.9 مليون جنيه إسترليني

من أبرز صفقاته هذا الصيف انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادمًا من وولفرهامبتون.

كما شملت القائمة عثمان ديمبيلي – 145.3 مليون جنيه إسترليني.

القائمة تعكس تحولات كبيرة في سوق اللاعبين، حيث لم تعد القيمة الفنية وحدها هي المعيار، بل تلعب العوامل التجارية والتسويقية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار اللاعبين على مر السنوات.