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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقابل نصف مليون يورو.. مدافع ليون الفرنسي ينتقل لنادي إسباني

ليون الفرنسي
ليون الفرنسي
سارة عبد الله

أعلن نادي ليون الفرنسي، عن انتقال مدافعه الكرواتي دويي تشاليتا سار، إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه: “تمت إعارة سار إلى ريال سوسيداد لمدة موسم واحد فقط مقابل نصف مليون يورو، مع خيار شراء عقد اللاعب بشكل نهائي مقابل 4 ملايين يورو”.

ليون يتعاقد مع روبن كلويفرت حتى 2030

وكان قد أعلن نادي ليون الفرنسي، إتمام تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي روبن كلويفرت، قادمًا من كاسا بيا البرتغالي، بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2030، في صفقة بلغت قيمتها 3.78 ملايين يورو، مع حوافز إضافية تصل إلى 650 ألف يورو، ومنح النادي البرتغالي 15% من قيمة أي بيع مستقبلي.

الصفقة تمثل نقلة نوعية للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يُعد نجلًا لأسطورة الكرة الهولندية باتريك كلويفرت، المهاجم السابق لأندية أياكس وميلان وبرشلونة، والذي يقود حاليًا منتخب إندونيسيا فنيًا. ويبدو أن الشغف الكروي متجذر في العائلة، فبينما صنع الوالد مجده في خط الهجوم، يسير الابن في طريقه من الخط الخلفي بثبات وطموح.

روبن كلويفرت نشأ كرويًا في أكاديمية أياكس العريقة، قبل أن يتنقل بين عدد من الأندية الهولندية مثل أوتريخت ودوردريخت في الدرجة الثانية، ثم خاض تجربة ناجحة نسبيًا مع كاسا بيا البرتغالي، حيث شارك في 24 مباراة خلال موسم 2024-2025، منها 21 مباراة في الدوري المحلي، وسجّل هدفًا وحيدًا، وأسهم في احتلال فريقه المركز التاسع في الترتيب العام، إضافة إلى مشاركته في 3 مباريات بكأس البرتغال.

ليون الفرنسي دويي تشاليتا سار ريال سوسيداد الانتقالات الصيفية

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