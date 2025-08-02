مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي

شارك مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة مؤثرة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وشارك كولر ستوري عبر حسابه الرسمي على انستجرام يتغزل في القلعة الحمراء، بمقطع صوتي جاء فيه: “النادي الأهلي مبينساش وعوده وجماهيره ومبادئه وتاريخه السابق”.

مارسيل كولر

وكان قد أعلن دينو لامبرتي، وكيل أعمال المدرب السويسري مارسيل كولر، عن تسوية جميع الأمور المالية العالقة بين المدرب السابق للنادي الأهلي والإدارة، ليُغلق بذلك ملف الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعد فسخ التعاقد بين الطرفين.

وكان النادي الأهلي قد أنهى رسميًا علاقته بالمدير الفني السويسري، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تم الاتفاق حينها على إنهاء العقد بالتراضي وبطريقة تحفظ كرامة النادي والمدرب، وفقًا لما أعلنه بيان مجلس الإدارة.

كولر يحصل على مستحقاته كاملة بعد الرحيل

وأكد وكيل كولر، في بيان رسمي عبر انستجرام، أن المدرب حصل على قيمة ثلاثة أشهر كفترة إشعار، إضافة إلى جميع المستحقات والمكافآت المتأخرة عن الموسم المنقضي، والذي انتهى في 30 يونيو 2025.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت في إطار العلاقة المحترمة بين الطرفين، مضيفًا:"نثمن تقدير النادي الأهلي لإسهامات كولر، ونتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة."