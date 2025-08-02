أبرز مباريات اليوم السبت 2-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 2 - 8 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة تنزانيا ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا للمحليين
مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
تنزانيا X بوركينا فاسو – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS 6
مواعيد مباريات ودية
إلتشي X العين – الساعة 11 صباحا
يوفنتوس X ريجيانا – الساعة 12 ظهرا
لايبزيج X أتالانتا – الساعة 4 عصرا
شتوتجارت X تولوز – الساعة 4 عصرا
بايرن ميونخ X ليون – الساعة 4:30 عصرا
برمنجهام سيتي X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء
بريستول سيتي X بلد الوليد – الساعة 5 مساء
ستوك سيتي X بيرنلي – الساعة 5 مساء
سندرلاند X ريال بيتيس – الساعة 5 مساء
ليدز يونايتد X فياريال – الساعة 5 مساء
فينورد X فولفسبورج – الساعة 5:30 مساء
برايتون X ساوثامبتون – الساعة 5:30 مساء
أنجييه X نانت – الساعة 6 مساء
بوروسيا دورتموند X ليل – الساعة 6 مساء
هال سيتي X خيتافي – الساعة 6 مساء
لانس X روما – الساعة 7 مساء
ريال سوسييداد X رين – الساعة 7 مساء
تفينتي X أودينيزي – الساعة 8 مساء
مارسيليا X إشبيلية – الساعة 9 مساء
جالاتا سراي X لاتسيو – الساعة 9 مساء
كالياري X سانت إيتيان – الساعة 9:30 مساء
بوروسيا مونشنجلادباخ X فالنسيا – الساعة 9:30 مساء