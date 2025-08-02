أبرز مباريات اليوم السبت 2-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 2 - 8 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة تنزانيا ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا للمحليين

مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة





تنزانيا X بوركينا فاسو – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات ودية



إلتشي X العين – الساعة 11 صباحا

يوفنتوس X ريجيانا – الساعة 12 ظهرا

لايبزيج X أتالانتا – الساعة 4 عصرا

شتوتجارت X تولوز – الساعة 4 عصرا

بايرن ميونخ X ليون – الساعة 4:30 عصرا

برمنجهام سيتي X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء

بريستول سيتي X بلد الوليد – الساعة 5 مساء

ستوك سيتي X بيرنلي – الساعة 5 مساء

سندرلاند X ريال بيتيس – الساعة 5 مساء

ليدز يونايتد X فياريال – الساعة 5 مساء

فينورد X فولفسبورج – الساعة 5:30 مساء

برايتون X ساوثامبتون – الساعة 5:30 مساء

أنجييه X نانت – الساعة 6 مساء

بوروسيا دورتموند X ليل – الساعة 6 مساء

هال سيتي X خيتافي – الساعة 6 مساء

لانس X روما – الساعة 7 مساء

ريال سوسييداد X رين – الساعة 7 مساء

تفينتي X أودينيزي – الساعة 8 مساء

مارسيليا X إشبيلية – الساعة 9 مساء

جالاتا سراي X لاتسيو – الساعة 9 مساء

كالياري X سانت إيتيان – الساعة 9:30 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X فالنسيا – الساعة 9:30 مساء