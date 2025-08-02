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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

8 لاعبين جدد .. الزمالك يستعد لبداية قوية في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بمواجهة قوية أمام نادي سيراميكا كليوباترا، في افتتاحية يتطلع فيها الفارس الأبيض لانطلاقة مميزة تعكس طموحاته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا
 

تقام المباراة المرتقبة بين الزمالك وسيراميكا في الجولة الأولى من الدوري، مساء يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس.
 

8 صفقات جديدة لتجديد دماء الفريق

في إطار خطة الإدارة لبناء فريق قوي قادر على حصد البطولات، أنهى الزمالك التعاقد مع 8 لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في مقدمة الصفقات:

  • المهدي سليمان (حارس مرمى) في صفقة انتقال حر.
  • محمد إسماعيل (مدافع) من نادي زد بعقد يمتد لـ 5 مواسم.
  • أحمد ربيع من البنك الأهلي.
  • أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، بتعاقد لمدة خمس سنوات لكل منهما.
     

كما دعم الزمالك هجومه بالتعاقد مع:

  • شيكو بانزا، المهاجم الأنجولي المميز.
  • عبد الحميد معالي، اللاعب المغربي المهاري.

الصفقات الجديدة تعكس توجه النادي نحو الدمج بين عناصر الخبرة واللاعبين الشباب.

رحيل نجوم مؤثرين عن القلعة البيضاء

شهدت فترة الانتقالات أيضًا خروج عدد من الأسماء البارزة من صفوف الفريق، أبرزهم:


 

  • أحمد سيد زيزو الذي انضم إلى الغريم التقليدي الأهلي.
  • محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، بعد إعلانهما الاعتزال وطي صفحة طويلة من المجد مع الزمالك


 


 

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