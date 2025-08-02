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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصفاقسي يروج لـ انضمام علي معلول.. وجمهور الأهلي: يا هناكم يا سعدكم

علي معلول
علي معلول
سارة عبد الله

نشر الحساب الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي فيديو تشويقي، تمهيدًا للكشف عن عودة اللاعب علي معلول خلال الموسم المقبل.

وعلق الحساب الرسمي للصفاقسي عبر فيسبوك، على الفيديو: “قول للزمان إرجع يا زمان”.

وتفاعل جماهير النادي الأهلي، مع الفيديو بتعليقات مؤثرة بعد رحيل علي معلول عن القلعة الحمراء، ومن أبرز التعليقات على الفيديو: “يا هناكم يا سعدكم على معلول عندكم”.

وكان قد ظهر علي معلول، لاعب الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، من مران فريقه الجديد.

وكان معلول انتقل إلى فريق الصفاقسي بعد نهاية عقده مع الأهلي في صيف 2024، لمدة ثلاث سنوات.

ويواجه فريق الصفاقسي نظيره شبيبة القيروان وديًا، استعدادًا لبطولة الدوري التونسي المقرر انطلاقها السبت الموافق 8 أغسطس المقبل.

وتواجد الدولي التونسي علي معلول، المنتقل حديثًا إلى فريق الصفاقسي التونسي أساسيًا أمام شبيبة القيروان في المواجهة الأولى له مع الفريق، في إطار لقاء ودي، استعدادا للموسم الجديد.

يُذكر أن معلول هو قائد فريق الصفاقسي، إذ قضى به عدة مواسم قبل انتقاله إلى الأهلي.

الصفاقسي التونسي علي معلول الصفاقسي جماهير النادي الأهلي

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