الوداد المغربي يقترب من حسم صفقة يحيى عطية الله

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد الرياضي بات قريبًا من التعاقد مع يحيى عطية الله، لاعب الأهلي المصري السابق وسوتشي الروسي الحالي، وذلك في إطار سعي الفريق لتعزيز صفوفه استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

سوتشي يوافق على عرض الوداد

وبحسب ما أوردته صحيفة المنتخب المغربية، فإن نادي سوتشي الروسي وافق رسميًا على انتقال عطية الله إلى الوداد، بعد أن تلقى عدة عروض من أندية مختلفة، غير أن عرض الفريق المغربي كان الأكثر جدية وتوافقًا مع مطالب النادي الروسي.

رغبة اللاعب تُقرب الصفقة من الحسم

أشارت الصحيفة إلى أن رغبة يحيى عطية الله في العودة إلى صفوف الوداد لعبت دورًا كبيرًا في تسهيل المفاوضات، خاصة أن اللاعب يعتبر العودة للنادي حلمًا طال انتظاره، منذ انتهاء إعارته للأهلي المصري دون تفعيل بند الشراء.

مفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين مسؤولي الوداد ونادي سوتشي تسير بشكل إيجابي، ومن المرجح أن تُحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل التفاهم الكبير بين جميع الأطراف.

تاريخ حافل لـ عطية الله مع الوداد

الجدير بالذكر أن يحيى عطية الله سبق له تمثيل الوداد في وقت سابق، وحقق معهم العديد من البطولات أبرزها الدوري المغربي، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وهو ما يجعل عودته إلى الفريق بمثابة تعزيز قوي لتشكيلة النادي في المرحلة المقبلة



