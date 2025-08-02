النجم الساحلي يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن إتمام التعاقد مع نجم الأهلي محمد الضاوي “كريستو".

ونشر حساب نادي النجم الساحلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك صورًا من التوقيع مع اللاعب و علق كاتبا :مرحبا بيك كريستو من جديد بين أهلك وناسك".

علي الجانب الاخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته باستاد مختار التتش وسط السرية الكاملة التي يفرضها الاسباني خوسه ريبيرو المدير الفني استعداداً لمواجهتين وديتين في نفس اليوم بعد غد الأحد امام بتروجيت ثم منتخب الشباب.



ويرغب الجهاز الفني في تجريب كل اللاعبين في تلك المواجهتين الوديتين بهدف الإستقرار علي كافة العناصر وإختيار التشكيل المناسب لإنطلاق مسابقة الدوري.

ويستهل الاهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة مودرن سبورت الجمعه المقبل.