علي معلول يعلن انضمامه لـ الصفاقسي التونسي | فيديو

أعلن علي معلول نجم النادي الأهلي السابق، انضمامه إلى الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الحاليه عبر حسابه بموقع إنستجرام.

ونشر علي معلول مقطع فيديو ترويجي للإعلان عن الصفقة من خلال الحساب الرسمي للصفاقسي التونسي.







وكان قد ظهر علي معلول، لاعب الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، من مران فريقه الجديد.

وتواجد الدولي التونسي علي معلول، المنتقل حديثًا إلى فريق الصفاقسي التونسي أساسيًا أمام شبيبة القيروان في المواجهة الأولى له مع الفريق، في إطار لقاء ودي، استعدادا للموسم الجديد.

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وكان معلول انتقل إلى فريق الصفاقسي بعد نهاية عقده مع الأهلي في صيف 2024، لمدة ثلاث سنوات.

ويواجه فريق الصفاقسي نظيره شبيبة القيروان وديًا، استعدادًا لبطولة الدوري التونسي المقرر انطلاقها السبت الموافق 8 أغسطس المقبل.

يُذكر أن معلول هو قائد فريق الصفاقسي، إذ قضى به عدة مواسم قبل انتقاله إلى الأهلي.