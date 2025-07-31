يرتدي رقم 10.. تفاصيل انضمام علي معلول للصفاقسي التونسي

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل ضم الصفاقسي التونسي للاعب علي معلول بعد رحيله عن النادي الأهلي.

وكتب سيف زاهر، عبر “فيسبوك”: "علي معلول مع الصفاقسي التونسي سيحصل على أعلى راتب وسيرتدي رقم 10".

وتواجد الدولي التونسي علي معلول، المنتقل حديثًا إلى فريق الصفاقسي التونسي أساسيًا أمام شبيبة القيروان في المواجهة الأولى له مع الفريق، في إطار لقاء ودي، استعدادا للموسم الجديد.

وكان معلول انتقل إلى فريق الصفاقسي بعد نهاية عقده مع الأهلي في صيف 2024، لمدة ثلاث سنوات.

ويواجه فريق الصفاقسي نظيره شبيبة القيروان وديًا، استعدادًا لبطولة الدوري التونسي المقرر انطلاقها السبت الموافق 8 أغسطس المقبل.

يُذكر أن معلول هو قائد فريق الصفاقسي، إذ قضى به عدة مواسم قبل انتقاله إلى الأهلي.