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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز المقررة يوم 8 أغسطس الجاري. 

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام فريق مودرن سبورت يوم 9 أغسطس على استاد القاهرة الدولي، في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به في الموسم الماضي.
 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الجولة الأولى

يفتتح الأهلي مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة فريق مودرن سبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي. وتنتظره مواجهة أخرى في الجولة الثانية أمام فريق فاركو، والتي ستقام أيضًا على استاد القاهرة.

ويواجه الأهلي سلسلة من المباريات القوية خلال أول 10 جولات من المسابقة، أبرزها مواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة، ومباراة القمة أمام الزمالك في الجولة التاسعة.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية تدعيمات قوية لصفوف الأهلي، حيث تعاقد النادي مع النجم التونسي محمد علي بن رمضان، كما استعاد خدمات نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وضم المالي أليو يانج، بالإضافة إلى التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، ومحمد سيحا حارس المقاولون العرب.

كما انضم أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وتم شراء مصطفى العش نهائيًا من نادي زد، والتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا، وياسين مرعي من فاركو، ومحمد شريف في صفقة انتقال حر.
 

الراحلون عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

شهدت قائمة الأهلي رحيل 10 لاعبين حتى الآن، أبرزهم: علي معلول، عمرو السولية، أكرم توفيق، رامي ربيعة، وحمزة علاء، إضافة إلى انتهاء إعارة المغربي يحيى عطية الله. كما رحل عمر الساعي للمصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، بجانب خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، وإعارة كريم الدبيس إلى نادي سيراميكا


 

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