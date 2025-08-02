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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوبة عبد الرحمن حميد وزينة العلمي نجما الأهلي في حفل عائلي | شاهد

عبد الرحمن حميد
عبد الرحمن حميد
رباب الهواري

احتفل عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، بخطوبته على زينة العلمي، لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادي نفسه، وذلك خلال حفل عائلي بسيط أقيم في منزل العروس، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة، وبحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من الطرفين.

استعدادات حميد للبطولة الدولية في البوسنة

جاءت الخطوبة قبل أيام قليلة من سفر عبد الرحمن حميد مع بعثة فريق اليد بالنادي الأهلي إلى البوسنة والهرسك، للمشاركة في بطولة دولية ودية تُقام هناك، والتي تُعتبر واحدة من أبرز محطات الإعداد قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، حيث يسعى الفريق لتقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية.

عبد الرحمن حميد.. أحد أعمدة فريق اليد بالأهلي

يُعد عبد الرحمن حميد من أبرز نجوم كرة اليد في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقد لعب دورًا كبيرًا في تتويج فريق الأهلي بعدد من البطولات المحلية والقارية، حيث يتمتع بإمكانات فنية عالية وردود أفعال مميزة داخل الملعب، جعلته من الركائز الأساسية للفريق الأحمر.

زينة العلمي.. عنصر بارز في طائرة الأهلي

أما زينة العلمي، فهي واحدة من اللاعبات المميزات في فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، وقد أثبتت نفسها خلال الفترة الماضية كلاعبة واعدة ذات مهارات قوية داخل الملعب، وتُعد من العناصر المهمة التي يعول عليها الجهاز الفني في الموسم المقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات.


 

أجواء الخطوبة ورسائل التهاني

شهدت الخطوبة أجواء مليئة بالحب والدعم من قبل الأصدقاء والزملاء في الوسط الرياضي، الذين حرصوا على تهنئة العروسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لهما حياة سعيدة ومستقبلًا مشرقًا على الصعيدين الرياضي والشخصي


 

عبدالرحمن حميد الاهلي كرة اليد يد الأهلي اخبار الرياضة

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