رسمياً.. أهلي جدة يعلن ثالث صفقاته الصيفية

واصل نادي أهلي جدة تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، حيث أعلن اليوم الخميس عن ثالث صفقاته الرسمية، بالتعاقد مع الجناح الشاب صالح أبو الشامات قادماً من نادي الخليج بعقد يمتد لثلاث سنوات.

النادي السعودي كشف عن الصفقة عبر فيديو نشره الحساب الرسمي على منصة "إكس"، تحت عنوان: "ما الحب إلا للحبيب الأول"، في إشارة إلى أن اللاعب صاحب الـ22 عاماً بدأ مسيرته الكروية داخل قطاع الناشئين بالأهلي قبل أن يخوض تجارب احترافية مع أندية القادسية والتعاون ثم الخليج.

ويعد أبو الشامات من المواهب الواعدة في الكرة السعودية، حيث يمتاز بقدرته على شغل جميع مراكز الخط الأمامي، خصوصاً على الأطراف كجناح أيمن وأيسر، ما يمنح الجهاز الفني خيارات هجومية متنوعة خلال الموسم المقبل.

وخلال الموسم الماضي، خاض أبو الشامات 31 مباراة مع الخليج في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفاً وصنع 6 أهداف، في مؤشر على تطوره الهجومي وقدرته على صناعة الفارق في المباريات.

وكان الأهلي قد استهل تعاقداته هذا الصيف بضم عبد الإله الخيبري من نادي الرياض، ثم تبعه بالتعاقد مع محمد عبد الرحمن من الاتفاق، ليصبح أبو الشامات الصفقة الثالثة ضمن خطة "الراقي" لتدعيم الصفوف وتكوين فريق قادر على المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل.