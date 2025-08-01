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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترانسفير ماركت: 98% نسبة انتقال نجم الأهلي للدوري التركي

الأهلي
الأهلي

زعم موقع “ترانسفير ماركت" العالمي، أن صفقة انتقال أحمد نبيل “كوكا”، لاعب النادي الأهلي، إلى قاسم باشا على وشك الإتمام. 

98 % نسبة رحيل كوكا

وأشار الموقع الذي يبني نسبته المئوية بناء على التقارير المنشورة حول الصفقة، أن نسبة انتقال كوكا إلى قاسم باشا وصلت إلى 98%.

وبحسب تقارير صحفية، وصلت المفاوضات بين الأهلي وقاسم باشا إلى مراحلها النهائية، حيث يرى مسئولو النادي أن الفريق يضم عدد كافي من اللاعبين في منطقة خط الوسط، وهم مروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأفشة وأحمد رضا، بخلاف إمكانية توظيف أكثر من لاعب للعب في هذا المركز مثل أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على تصعيد الايفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كوكا الأهلي قاسم باشا ترانسفير ماركت

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