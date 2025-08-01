قميص دياز ينتقل لنجم جديد.. ليفربول يكشف عن أرقام صفقاته

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي، عن أرقام الوافدين الجدد، إذ تعاقد الريدز مع 7 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

يرتدي فلوريان فيرتز قميص الراحل لويس دياز ويرتدي فلوريان فيرتز، المنضم حديثا لصفوف ليفربول، قادما من باير ليفركوزن، القميص رقم 7، بعدما أصبح شاغرًا، مع رحيل الجناح الكولومبي إلى بايرن ميونيخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واختار ميلوس كيركيز ارتداء القميص رقم 6، بينما يظهر جيريمي فريمبونج مع “الريدز” بقميص رقم 30، إذ كان يرتدي الرقم نفسه مع فريقه السابق باير ليفركوزن، وسيرتدي مهاجم الفريق هوجو إيكيتيكي، القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني، القميص رقم 22.

ويسيطر جورجي مامارداشفيلي على الرقم 25، بينما يرتدي فريدي وودمان رقم 28، وأرمين بيكسي رقم 41، وتحول برادلي من رقم 84 إلى رقم 12، ونيوني من رقم 98 إلى رقم 42.

ويستعد ليفربول للموسم الجديد، بقيادة آرني سلوت، المدير الفني للفريق؛ إذ أجرى معسكره التدريبي في اليابان، من أجل إعداد الفريق للمنافسة على البطولات، والحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.