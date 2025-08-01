خالد الغندور يكشف تطورات ضم الزمالك لـ لاعب المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات داخل نادي الزمالك لضم لاعب المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكتب خالد الغندور: “هناك محاولات مع المصري لعودة احمد عيد للزمالك”.

من جانبه، كشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن المدير الرياضي للفريق، جون إدوارد، أنهى جميع الاتفاقات الشخصية مع أحمد عيد، سواء من حيث الراتب أو مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن اللاعب رحّب بشدة بالعودة إلى الزمالك وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني البلجيكي، يانيك فيريرا، أبدى إعجابه الشديد بقدرات أحمد عيد، نظرًا لحاجة الفريق لتدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب جاهز وقادر على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

ورغم الاتفاق الكامل مع اللاعب، إلا أن إتمام الصفقة لا يزال مرهونًا بموافقة إدارة النادي المصري على رحيله، في ظل تمسكها بالحصول على مقابل مالي مناسب.