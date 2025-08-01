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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب أجنبي يعطل صفقة جديدة في الزمالك قبل غلق القيد

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يواجه نادي الزمالك أزمة في استكمال تدعيماته الصيفية، بسبب استمرار قيد لاعبه التونسي أحمد الجفالي، الأمر الذي تسبب في تعطيل صفقة جناح أيسر جديد، يسعى النادي لضمه قبل غلق باب القيد يوم 6 أغسطس الجاري.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة البيضاء، فإن إدارة الكرة، بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد، تبذل محاولات جادة لإقناع اللاعب التونسي بالخروج على سبيل الإعارة خلال الساعات المقبلة، من أجل فتح باب قيد لاعب أجنبي جديد في مركز الجناح، وهو المركز الذي يعتبر أولوية فنية قبل انطلاق الموسم.

وأشار المصدر إلى أن تأخر الإعلان عن الصفقة يعود إلى تمسك بعض اللاعبين الأجانب بالاستمرار ورفضهم فكرة الرحيل، وعلى رأسهم الجفالي، مما يعقد الموقف.

وابرم الزمالك 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع شيكو بنزا وأحمد ربيع وعمرو ناصر ومحمد إسماعيل وآدم كايد والمهدي سليمان وأحمد شريف والمغربي عبد الحميد معالي بالإضافة لعودة الفلسطيني عمر فرج عقب نهاية إعارته.

التونسي أحمد الجفالي نادي الزمالك جون إدوارد

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