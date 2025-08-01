الأهلي أم الزمالك؟.. لاعب فلسطيني يقترب من الدوري المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اقتراب لاعب فلسطيني من الانضمام لنادي مصري خلال الموسم المقبل، بعد رحيل وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “لاعب فلسطيني جديد يقترب من الدوري المصري”.

وعاد اسم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي شارلروا البلجيكي، إلى واجهة الاهتمام داخل أروقة الكرة المصرية، مع فتح باب الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة الأهلي والزمالك في تدعيم صفوفهما بعناصر هجومية مؤثرة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

مهاجم فلسطيني يعود لاهتمامات الأهلي والزمالك

ووفق تقارير صحفية، فإن عدي تلقى عدة عروض من أندية عربية، من بينها عرض من نادي الزمالك، جاء عبر وسطاء، في محاولة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف "القلعة البيضاء" خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعب لم يحسم قراره النهائي بعد.

من هو عدي الدباغ؟

عدي الدباغ، مواليد فى 3 ديسمبر 1998، بدأ مسيرته الكروية مع نادي هلال القدس، قبل أن يخوض تجارب متعددة في الدوريات العربية، أبرزها في الكويت مع أندية السالمية، القادسية، العربي، واليرموك.

عام 2021 شكل نقطة تحول حاسمة في مسيرته الاحترافية، بعدما انتقل إلى نادي أروكا البرتغالي، أحد أندية الدوري الممتاز، حيث شارك في عدة مباريات أبرزها أمام بورتو، ليصبح أول لاعب فلسطيني يشارك في دوري أوروبي كبير.

وانتقل إلى صفوف نادي شارلروا البلجيكي، كما قضى فترة إعارة قصيرة مع نادي أبردين الإسكتلندي.