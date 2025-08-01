قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينفي صدور قرار بإيقاف القيد والتزامه بجدولة المستحقات

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

الزمالك ينفي صدور قرار بإيقاف القيد ويؤكد التزامه باتفاقية جدولة المستحقات مع اتحاد الكرة

علّق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن صدور قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف قيد اللاعبين الجدد بالنادي، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للاتحاد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على أن النادي لم يتلقَّ أي إخطار رسمي أو شفهي من اتحاد الكرة بخصوص إيقاف القيد، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في هذا الملف.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك لديه بالفعل اتفاقية رسمية مع اتحاد الكرة تتعلق بجدولة المديونيات المستحقة، وقد تم توقيعها في وقت سابق ضمن إطار التعاون والتفاهم بين الطرفين، مضيفًا أن النادي يلتزم بسداد الأقساط والدفعات المحددة في مواعيدها دون تأخير.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تواصل العمل بهدوء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تسجيل اللاعبين الجدد بشكل قانوني ومنتظم، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لا يواجه أي أزمة إدارية فيما يخص ملف القيد، وأن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى إثارة البلبلة في توقيت حساس قبل بداية الموسم.

الزمالك اتحاد الكرة صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

تيك توك

أزهري: كل من يشارك في “تيك توك” بالنشر أو الدعم أو التفاعل مشارك في الإثم

الدعاء

6 دعوات رددهم لمن أراد التوبة والستر

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الحج دين في رقبة المستطيع

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد