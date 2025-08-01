الزمالك ينفي صدور قرار بإيقاف القيد والتزامه بجدولة المستحقات

الزمالك ينفي صدور قرار بإيقاف القيد ويؤكد التزامه باتفاقية جدولة المستحقات مع اتحاد الكرة

علّق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن صدور قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف قيد اللاعبين الجدد بالنادي، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للاتحاد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على أن النادي لم يتلقَّ أي إخطار رسمي أو شفهي من اتحاد الكرة بخصوص إيقاف القيد، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في هذا الملف.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك لديه بالفعل اتفاقية رسمية مع اتحاد الكرة تتعلق بجدولة المديونيات المستحقة، وقد تم توقيعها في وقت سابق ضمن إطار التعاون والتفاهم بين الطرفين، مضيفًا أن النادي يلتزم بسداد الأقساط والدفعات المحددة في مواعيدها دون تأخير.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تواصل العمل بهدوء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تسجيل اللاعبين الجدد بشكل قانوني ومنتظم، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لا يواجه أي أزمة إدارية فيما يخص ملف القيد، وأن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى إثارة البلبلة في توقيت حساس قبل بداية الموسم.