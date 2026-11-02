خطوات تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات دون طابعة تأمينية

أتاحت وزارة الصحة والسكان تسهيلات جديدة لتجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات، بهدف تخفيف الإجراءات الإدارية وتجنب مشقة انتقال كبار السن إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية، مع ضمان استمرار حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية دون تعقيدات ورقية متعددة.

وتسمح الإجراءات الجديدة لصاحب المعاش بتجديد بطاقته العلاجية من خلال تقديم إقرار يتضمن سداد الاشتراكات التأمينية، وعدم وجود مشكلات في ملفه التأميني، وعدم العمل لدى جهة أخرى، دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج نموذج تأميني.

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كما يمكن إنهاء إجراءات التجديد من خلال أحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى، في خطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على كبار السن، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية دون الحاجة إلى الانتقال بأنفسهم لإنهاء المعاملات الحكومية.

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بدء تطبيق هذه التيسيرات اعتبارًا من أمس السبت، بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لحين استكمال الربط الإلكتروني بين الجهتين، مع اتخاذ إجراءات بديلة تضمن عدم تعطيل تجديد البطاقات العلاجية أو حصول المستفيدين على الخدمات الطبية.

ما خطوات تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات؟

تتضمن التسهيلات الجديدة مجموعة من الإجراءات المبسطة التي تتيح لأصحاب المعاشات تجديد بطاقاتهم العلاجية دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات الورقية السابقة أو الانتقال شخصيًا إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج النموذج التأميني.

وتتمثل أبرز خطوات التجديد وفقًا للإجراءات المعلنة فيما يأتي.

1. تقديم إقرار بسداد الاشتراكات التأمينية: يمكن لصاحب المعاش استكمال إجراءات تجديد البطاقة العلاجية من خلال تقديم إقرار يتضمن التأكيد على سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة.

2. التأكيد على سلامة الملف التأميني: يتضمن الإقرار عدم وجود مشكلات في الملف التأميني الخاص بصاحب المعاش، بما يسمح باستكمال إجراءات التجديد وفقًا للتيسيرات الجديدة.

3. الإقرار بعدم العمل لدى جهة أخرى: يشترط أن يتضمن الإقرار عدم العمل لدى جهة أخرى، ضمن البيانات المطلوبة لاستكمال المعاملة.

4. إمكانية الاستعانة بأحد الأقارب: تتيح الإجراءات الجديدة إنهاء معاملة التجديد من خلال أحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى، بدلًا من اضطراره إلى التوجه بنفسه إلى جهة تقديم الخدمة.

وتستهدف هذه الخطوات تقليل الأعباء الإدارية التي كانت تواجه أصحاب المعاشات عند تجديد بطاقاتهم العلاجية، وتوفير آلية أكثر سهولة تضمن استمرار حصولهم على الخدمات الطبية.

هل يمكن تجديد بطاقة التأمين الصحي دون استخراج طابعة تأمينية؟

نعم، تتضمن التيسيرات الجديدة إلغاء مطالبة صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند تجديد البطاقة العلاجية، وذلك في إطار خطة تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة من المستفيدين.

وكشف الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن إجراءات تستهدف الحد من تكرار متطلبات التجديد السنوي، من خلال إتاحة تجديد البطاقة العلاجية لمدة عام كامل.

وتشمل هذه الإجراءات عدم إلزام صاحب المعاش بالتوجه إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية لاعتماد وختم استمارة الاشتراك السنوي، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي والاستناد إلى البيانات المتاحة إلكترونيًا، ومن بينها بيانات استقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش.

ويمثل هذا الإجراء أحد أبرز جوانب التيسير على أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن الذين قد يواجهون صعوبة في الانتقال بين الجهات الحكومية لاستكمال المستندات المطلوبة، إذ يتيح لهم إنهاء إجراءات التجديد بصورة أكثر سهولة وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة.

ما مدة تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات؟

تتيح الإجراءات التي أعلنتها الهيئة العامة للتأمين الصحي تجديد البطاقة العلاجية لأصحاب المعاشات لمدة عام كامل، بهدف الحد من تكرار إجراءات التجديد السنوي وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستفيدين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التسهيلات التي تستهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الطبية، إذ لم يعد صاحب المعاش مطالبًا بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو التوجه لاعتماد وختم استمارة الاشتراك السنوي من مكاتب التأمينات.

ويجري الاعتماد على بطاقة الرقم القومي والبيانات المتاحة إلكترونيًا، بما فيها بيانات استقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش، لتيسير استكمال إجراءات التجديد وضمان استمرار الاستفادة من الخدمات العلاجية.

ما المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة التأمين الصحي للمعاشات؟

تستند التسهيلات الجديدة إلى تقليل المستندات والإجراءات الورقية التي يحتاج إليها صاحب المعاش عند تجديد بطاقته العلاجية، مع الاعتماد على البيانات الإلكترونية المتاحة لدى الجهات المعنية.

وتشمل المتطلبات والإجراءات المعلنة ما يأتي.

بطاقة الرقم القومي لصاحب المعاش.

تقديم إقرار يتضمن سداد الاشتراكات التأمينية.

الإقرار بعدم وجود مشكلات في الملف التأميني.

إقرار بعدم العمل لدى جهة أخرى

وتتيح التيسيرات الجديدة الاستناد إلى البيانات المتاحة إلكترونيًا، بما فيها بيانات استقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش، دون مطالبة صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع العمل على استكمال الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في التحقق من بيانات المنتفعين وموقف اشتراكاتهم بصورة مباشرة.

أين يمكن تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات؟

تُطبق التيسيرات الجديدة لتجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات في جميع محافظات الجمهورية، من خلال أكثر من 135 منفذًا تابعًا للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الإجراءات نحو 3.4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، في إطار خطة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها في مختلف المحافظات.

ويتيح انتشار منافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات التجديد للمستفيدين في نطاق أماكن تواجدهم، مع تقليل الحاجة إلى الانتقال بين الجهات الحكومية المختلفة لاستكمال الإجراءات الإدارية.

وتعكس هذه التيسيرات توجهًا نحو تطوير آليات تقديم الخدمات الطبية لأصحاب المعاشات، من خلال تقليل المتطلبات الورقية وتسهيل التعامل مع الجهات المسؤولة عن التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي.

ما دور الربط الإلكتروني بين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية؟

تعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتوازي على استكمال الربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تسهيل التحقق من بيانات المنتفعين وموقف اشتراكاتهم بصورة مباشرة، بدلًا من الاعتماد على انتقال المستفيدين بين الجهات الحكومية للحصول على المستندات المطلوبة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف تبسيط المعاملات الحكومية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يساعد على تسريع إجراءات تقديم الخدمات الصحية لأصحاب المعاشات.

كما يتيح الربط الإلكتروني الاستفادة من البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية، ومن بينها بيانات استقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش، وهو ما يدعم إجراءات تجديد البطاقات العلاجية ويقلل الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية بصورة متكررة.

وتستمر التيسيرات والإجراءات البديلة خلال الفترة اللازمة لاستكمال الربط الإلكتروني بين الجهتين، بما يضمن عدم تعطيل تجديد البطاقات العلاجية أو حرمان المستفيدين من الحصول على الخدمات الطبية.

من المستفيدين من تسهيلات تجديد بطاقة التأمين الصحي الجديدة؟

تستهدف التيسيرات الجديدة أصحاب المعاشات المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وخاصة كبار السن الذين يواجهون صعوبات في الانتقال إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية أو استكمال الإجراءات الورقية المتكررة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الإجراءات نحو 3.4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، من خلال أكثر من 135 منفذًا تابعًا للهيئة العامة للتأمين الصحي في جميع محافظات الجمهورية.

وتشمل أبرز المزايا التي توفرها الإجراءات الجديدة إمكانية تجديد البطاقة العلاجية لمدة عام كامل، والاستغناء عن الطابعة التأمينية، وعدم الحاجة إلى اعتماد وختم استمارة الاشتراك السنوي من مكاتب التأمينات، مع إمكانية إنهاء الإجراءات من خلال أحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة تطوير الخدمات الصحية والتحول الرقمي، بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات وكبار السن، وتقليل التردد على الجهات الحكومية، وتيسير الحصول على الرعاية الطبية، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة أكبر.