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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرعاية الصحية: تجهيز منشآت في 4 محافظات جديدة لتطبيق التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي
التأمين الصحي
هاني حسين

أكدت الدكتورة نهى الصناديدي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه هناك اهتماما بتنفيذ توصيات منتدى مصر  الخاصة بالقطاع الصحي .

وقالت نهى الصناديدي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:"  منظومة التأمين الصحي مطبقة بالكامل في محافظات المرحلة الأولى وتم البدء في تنفيذ المنظومة في محافظات المرحلة الثانية ".


وتابعت :" جاري تجهيز المنشآت الصحية في 4 محافظات جديدة لتغطيتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل ".


وأكملت :"  يتم تسجيل المواطنين في المحافظات التي يتم تغطيتها بالمنظومة الخاصة بالتأمين الصحي الشامل ".

ولفتت نهى الصناديدي :"  هيئة الرعاية الصحية تستهدف تطوير الخدمة الصحية وتطوير كفاءة العنصر البشري ووضع خطة كاملة لاستقطاب طبيب الأسرة ". 
 

التأمين التأمين الصحي اخبار التوك شو مصر الصحة

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