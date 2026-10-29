الرعاية الصحية: تجهيز منشآت في 4 محافظات جديدة لتطبيق التأمين الصحي الشامل

أكدت الدكتورة نهى الصناديدي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه هناك اهتماما بتنفيذ توصيات منتدى مصر الخاصة بالقطاع الصحي .

وقالت نهى الصناديدي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" منظومة التأمين الصحي مطبقة بالكامل في محافظات المرحلة الأولى وتم البدء في تنفيذ المنظومة في محافظات المرحلة الثانية ".



وتابعت :" جاري تجهيز المنشآت الصحية في 4 محافظات جديدة لتغطيتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل ".



وأكملت :" يتم تسجيل المواطنين في المحافظات التي يتم تغطيتها بالمنظومة الخاصة بالتأمين الصحي الشامل ".

ولفتت نهى الصناديدي :" هيئة الرعاية الصحية تستهدف تطوير الخدمة الصحية وتطوير كفاءة العنصر البشري ووضع خطة كاملة لاستقطاب طبيب الأسرة ".

