كريستيانو رونالدو يتألق من مران النصر السعودي .. شاهد

شارك كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر انستجرام.

وظهر رونالدو من مران النصر السعودي في تدريبات قوية استعدادا للموسم المقبل.

كريستيانو رونالدو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة إنسانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، داخل معسكر ناديه في النمسا.

وظهر رونالدو وهو يقدم “التورتة” لطباخ الفريق احتفالا بعيد ميلاده، ليظهر الأخير متأثرًا بشدة، بسبب مفاجأة الدون له.

يذكر أن رونالدو جدد عقده مؤخرًا مع نادي النصر السعودي حتى 2027، براتب سنوي يتخطى 200 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية.

رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر

ووجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رسالة لناديه، بعد الفوز على تولوز الفرنسي 2-2، في مباراة ودية، الأربعاء.

ونشر رونالدو صورًا من ودية تولوز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: “الجوع لا يزول أبدًاـ لا يزال هناك عمل يجب القيام به، ونحن فقط في بداية الطريق”.