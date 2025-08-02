خالد الغندور يفجر مفاجأة لجمهور الزمالك بشأن صفقة أجنبية جديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن ضم نادي الزمالك لاعب جديد وفي انتظار موعد الإعلان عنه.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: “الزمالك تعاقد ومضي مع جناح اجنبي ومنتظر رحيل الجفالي لأحد الأندية المصرية للإعلان عن الصفقة”.

ويبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بمواجهة قوية أمام نادي سيراميكا كليوباترا، في افتتاحية يتطلع فيها الفارس الأبيض لانطلاقة مميزة تعكس طموحاته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام المباراة المرتقبة بين الزمالك وسيراميكا في الجولة الأولى من الدوري، مساء يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس.

8 صفقات جديدة لتجديد دماء الفريق

في إطار خطة الإدارة لبناء فريق قوي قادر على حصد البطولات، أنهى الزمالك التعاقد مع 8 لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في مقدمة الصفقات:

المهدي سليمان (حارس مرمى) في صفقة انتقال حر.

محمد إسماعيل (مدافع) من نادي زد بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

أحمد ربيع من البنك الأهلي.

أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، بتعاقد لمدة خمس سنوات لكل منهما.



كما دعم الزمالك هجومه بالتعاقد مع: