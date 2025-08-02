موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

يبدأ النادي الأهلي مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة قوية أمام فريق مودرن سبورت يوم 9 أغسطس على استاد القاهرة الدولي، في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به في الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الجولة الأولى

يفتتح الأهلي مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة فريق مودرن سبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي. كما تنتظره مواجهة أخرى في الجولة الثانية أمام فريق فاركو، والتي ستقام أيضًا على استاد القاهرة.

ويواجه الأهلي سلسلة من المباريات القوية خلال أول 10 جولات من المسابقة، أبرزها مواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة، ومباراة القمة أمام الزمالك في الجولة التاسعة.

القناة الناقلة

وتنقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز

الراحلون عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

وشهدت قائمة الأهلي رحيل 10 لاعبين حتى الآن، أبرزهم: وسام أبو علي، وعلي معلول، عمرو السولية، أكرم توفيق، رامي ربيعة، وحمزة علاء، إضافة إلى انتهاء إعارة المغربي يحيى عطية الله. كما رحل عمر الساعي للمصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، بجانب خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، وإعارة كريم الدبيس إلى نادي سيراميكا.