ليون يتعاقد مع روبن كلويفرت حتى 2030 في صفقة تمتد جذورها إلى أسطورة هولندية

أعلن نادي ليون الفرنسي، اليوم الجمعة، إتمام تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي روبن كلويفرت، قادمًا من كاسا بيا البرتغالي، بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2030، في صفقة بلغت قيمتها 3.78 ملايين يورو، مع حوافز إضافية تصل إلى 650 ألف يورو، ومنح النادي البرتغالي 15% من قيمة أي بيع مستقبلي.

الصفقة تمثل نقلة نوعية للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يُعد نجلًا لأسطورة الكرة الهولندية باتريك كلويفرت، المهاجم السابق لأندية أياكس وميلان وبرشلونة، والذي يقود حاليًا منتخب إندونيسيا فنيًا. ويبدو أن الشغف الكروي متجذر في العائلة، فبينما صنع الوالد مجده في خط الهجوم، يسير الابن في طريقه من الخط الخلفي بثبات وطموح.

روبن كلويفرت نشأ كرويًا في أكاديمية أياكس العريقة، قبل أن يتنقل بين عدد من الأندية الهولندية مثل أوتريخت ودوردريخت في الدرجة الثانية، ثم خاض تجربة ناجحة نسبيًا مع كاسا بيا البرتغالي، حيث شارك في 24 مباراة خلال موسم 2024-2025، منها 21 مباراة في الدوري المحلي، وسجّل هدفًا وحيدًا، وأسهم في احتلال فريقه المركز التاسع في الترتيب العام، إضافة إلى مشاركته في 3 مباريات بكأس البرتغال.

وتعكس هذه الصفقة رغبة ليون في إعادة ترميم خطه الدفاعي بعناصر واعدة قادرة على التطور، خصوصًا مع سعي النادي للعودة إلى الواجهة المحلية والأوروبية. ومن المتوقع أن يمنح كلويفرت الإضافة المطلوبة للفريق، سواء على مستوى الأداء الدفاعي أو بفضل خلفيته الفنية التي تكتسب بُعدًا خاصًا من إرث والده الكروي الكبير.