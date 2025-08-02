أصبح نادي الزمالك قريبًا من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا لموسم 2025-2026.

وتم الاتفاق مع اللاعب على توقيع عقد يمتد لمدة 4 سنوات، بعد موافقته على العرض المقدم من النادي، ليكون من أبرز التدعيمات الهجومية المنتظرة في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يصل الدباغ إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام رسميًا إلى تدريبات الفريق الأول تحت إشراف الجهاز الفني الجديد.

أرقام وإحصائيات عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد

بالنسبة لأرقام اللاعب مع نادي شارلروا البلجيكي، فقد خاض 44 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويعتبر الدباغ صاحب تجربة احترافية متنوعة، حيث سبق له اللعب في الدوري البرتغالي مع نادي أروكا، بالإضافة إلى فترة قصيرة مع نادي أبردين الأسكتلندي.

على الصعيد الدولي، يعد الدباغ من العناصر الأساسية في منتخب فلسطين، حيث شارك في 45 مباراة دولية وسجل 16 هدفًا، إلى جانب تقديم 5 تمريرات حاسمة.