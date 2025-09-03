قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أنشيلوتي يكشف سبب استبعاد نيمار من قائمة منتخب البرازيل

أنشيلوتي
أنشيلوتي
حمزة شعيب

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن قرار استبعاد النجم نيمار من قائمة "السيليساو" جاء لدواعٍ فنية بحتة، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بقيمته الفنية الكبيرة، وإنما بحالته البدنية ومدى جاهزيته للمشاركة مع المنتخب.

وأوضح أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أن "نيمار محق، فاستبعاده قرار فني يعتمد على تقييم حالته البدنية مثل جميع اللاعبين، لدينا أكثر من 70 لاعبًا مؤهلًا للانضمام للمنتخب".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن الفريق يسعى لتكرار الأداء المميز الذي قدمه أمام باراجواي، عبر المزج بين الكثافة الهجومية والصلابة الدفاعية مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط.

وتحدث أنشيلوتي عن خوضه المباراة الأولى في ملعب ماراكانا، واصفًا التجربة بأنها "خاصة جدًا ستبقى في الذاكرة"، مؤكدًا أن الانضمام إلى المنتخب يتطلب الجاهزية البدنية بنسبة 100% إضافة إلى العمل الجماعي، حتى وإن كان بعض اللاعبين أقل جودة فردية.

كما سلط الضوء على المهاجم جواو بيدرو، الذي سيلعب كمهاجم صريح أمام تشيلي بعد أن تم توظيفه مؤخرًا كصانع ألعاب في تشيلسي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيحدد من سيؤدي دور اللاعب خلفه.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية حاسمة في التحضير للمونديال، قائلاً: "لدينا مجموعة قوية، وعلينا استغلال هذه الفترة بأفضل شكل وتجنب الأخطاء. لقد حان الوقت لاستعادة البرازيل لقب كأس العالم، ونحن نشعر بمسؤولية كبيرة لتحقيق ذلك".

يُذكر أن منتخب البرازيل كان قد ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

