أنشيلوتي يكشف سبب استبعاد نيمار من قائمة منتخب البرازيل

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن قرار استبعاد النجم نيمار من قائمة "السيليساو" جاء لدواعٍ فنية بحتة، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بقيمته الفنية الكبيرة، وإنما بحالته البدنية ومدى جاهزيته للمشاركة مع المنتخب.

وأوضح أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أن "نيمار محق، فاستبعاده قرار فني يعتمد على تقييم حالته البدنية مثل جميع اللاعبين، لدينا أكثر من 70 لاعبًا مؤهلًا للانضمام للمنتخب".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن الفريق يسعى لتكرار الأداء المميز الذي قدمه أمام باراجواي، عبر المزج بين الكثافة الهجومية والصلابة الدفاعية مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط.

وتحدث أنشيلوتي عن خوضه المباراة الأولى في ملعب ماراكانا، واصفًا التجربة بأنها "خاصة جدًا ستبقى في الذاكرة"، مؤكدًا أن الانضمام إلى المنتخب يتطلب الجاهزية البدنية بنسبة 100% إضافة إلى العمل الجماعي، حتى وإن كان بعض اللاعبين أقل جودة فردية.

كما سلط الضوء على المهاجم جواو بيدرو، الذي سيلعب كمهاجم صريح أمام تشيلي بعد أن تم توظيفه مؤخرًا كصانع ألعاب في تشيلسي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيحدد من سيؤدي دور اللاعب خلفه.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية حاسمة في التحضير للمونديال، قائلاً: "لدينا مجموعة قوية، وعلينا استغلال هذه الفترة بأفضل شكل وتجنب الأخطاء. لقد حان الوقت لاستعادة البرازيل لقب كأس العالم، ونحن نشعر بمسؤولية كبيرة لتحقيق ذلك".

يُذكر أن منتخب البرازيل كان قد ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2026.