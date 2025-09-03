فيريرا يتحرك لحل أزمة الهجوم في الزمالك

يولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا، اهتمامًا خاصًا بملف المهاجمين؛ في ظل تراجع الفاعلية الهجومية للفريق منذ انطلاقة الموسم الجاري.

وبحسب مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، فإن فيريرا يرى أن الفريق يضم 4 مهاجمين في قائمته، إلا أن أياً منهم لم ينجح حتى الآن في إثبات جدارته أو تشكيل تهديد حقيقي على مرمى المنافسين، وهو ما انعكس سلبًا على نتائج الفريق في الأسابيع الأخيرة.

ويعمل المدير الفني حاليًا على إعادة تقييم الأداء الهجومي؛ من خلال تحديد الأدوار المناسبة لكل لاعب، مع بحث إمكانية تعديل طريقة اللعب لتتماشى مع إمكانيات العناصر المتاحة بهدف إيجاد حلول فعالة لتهديف.

وتأتي هذه التحركات كجزء من خطة إصلاح شاملة يقودها فيريرا بالتنسيق مع إدارة النادي، تهدف إلى استعادة التوازن الفني للفريق، وتهيئة مناخ تنافسي يعيد الزمالك إلى طريق الانتصارات والمنافسة على البطولات، في ظل دعم جماهيري لا يتوقف.