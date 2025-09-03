قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار تحول لكارثة.. طالبان يعتديان على زميلهما بسلاح أبيض في الشرقية
احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا
بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
السيطرة على حريق ضخم التهم مستودعا في مكة | صور
وزير الإسكان يعلن موعد التقديم على السكن البديل لـ الايجار القديم
رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس السيسي
رئيس الأركان الإسـرائيـلي: بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس
قمة مصرية بحرينية تؤكد عمق العلاقات.. دعم لمرشح اليونسكو وتنسيق مشترك لمواجهة تحديات المنطقة
حركة فتح: تصريحات سموترتيش تصعيد خطير يستدعي موقفا دوليا حازما
جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه
وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم
دوناروما: حققت أشياء عظيمة.. وسأقوم بعمل رائع مع جوارديولا
رياضة

بين التجديد والعقوبات.. الزمالك يفتح ملفات حاسمة داخل الفريق

منتصر الرفاعي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أن إدارة نادي الزمالك بدأت مراجعة شاملة لملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ضمن خطة النادي للحفاظ على الهيكل الأساسي قبل فتح باب الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور، عبر برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"، أن المدافع حسام عبدالمجيد تلقى عرضًا ماليًا مميزًا من إدارة النادي من أجل تجديد عقده، وذلك في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب مؤخرًا، ورغبة الإدارة في تأمين بقائه داخل الفريق.

وأضاف أن إدارة الزمالك فتحت أيضًا باب التفاوض مع لاعب الوسط محمد السيد، أحد المواهب الشابة البارزة، في محاولة لإنهاء ملف تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر، بداية من يناير المقبل.

وفي سياق آخر، كشف الغندور عن وجود حالة من الاستياء داخل أروقة الزمالك تجاه المدافع محمود حمدي "الونش"، بسبب طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام وادي دجلة، وهو ما ترتب عليه إيقافه لمدة ثلاث مباريات، الأمر الذي أثار انتقادات حادة داخل الجهاز الفني والإدارة، نظراً لتأثيره السلبي على الفريق في توقيت حرج.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

جانب من الاحتفالات

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

بين التجديد والعقوبات.. الزمالك يفتح ملفات حاسمة داخل الفريق

ملف التجديد معلق.. لاعب الزمالك يقترب من الرحيل

جوتا

نيفيز يرتدي قميص جوتا رقم 21 مع البرتغال

بالصور

بالتايجر .. دنيا بطمة تثير الجدل فى آخر ظهور لها

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

