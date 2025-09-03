بين التجديد والعقوبات.. الزمالك يفتح ملفات حاسمة داخل الفريق

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أن إدارة نادي الزمالك بدأت مراجعة شاملة لملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ضمن خطة النادي للحفاظ على الهيكل الأساسي قبل فتح باب الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور، عبر برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"، أن المدافع حسام عبدالمجيد تلقى عرضًا ماليًا مميزًا من إدارة النادي من أجل تجديد عقده، وذلك في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب مؤخرًا، ورغبة الإدارة في تأمين بقائه داخل الفريق.

وأضاف أن إدارة الزمالك فتحت أيضًا باب التفاوض مع لاعب الوسط محمد السيد، أحد المواهب الشابة البارزة، في محاولة لإنهاء ملف تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر، بداية من يناير المقبل.

وفي سياق آخر، كشف الغندور عن وجود حالة من الاستياء داخل أروقة الزمالك تجاه المدافع محمود حمدي "الونش"، بسبب طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام وادي دجلة، وهو ما ترتب عليه إيقافه لمدة ثلاث مباريات، الأمر الذي أثار انتقادات حادة داخل الجهاز الفني والإدارة، نظراً لتأثيره السلبي على الفريق في توقيت حرج.