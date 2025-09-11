قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
اقتصاد

سعر الدولار يوم الخميس 11-9-2025 في مصر

اسعار الدولار
اسعار الدولار
علياء فوزى

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه ليسجل انخفاضا بقيمة تتراوح بين 20 لـ 18 قرشا علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل  تعاملات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات ) نحو 48.41 جنيه للشراء و 48.51 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.20 جنيه للشراء و48.302 جنيه للبيع. 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك لنحو 48.16جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع. 

وسجل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، الأهلى المتحد، المصرف المتحد، نكست،  قناة السويس، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 48.09جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC،  العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي ،التجاري الدوليCIB، أبوظبي الأول) نحو 48.08جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، الكويت الوطني ) لنحو  48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  البركة نحو  48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.03جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.43جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم 

48.31 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

48.05جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم 

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم 

50.31 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار اليوم الجنيه المصري ميد بنك

