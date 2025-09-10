قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3,800 دولار للأوقية بحلول نهاية العام

أ ش أ

رفعت مجموعة "إيه إن زد" المصرفية الأسترالية، اليوم الأربعاء، توقعاتها لأسعار الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3,800 دولار للأوقية، مرجحة أن تبلغ الأسعار ذروتها قرب 4,000 دولار بحلول يونيو المقبل، بدعم من الطلب الاستثماري القوي على المعدن النفيس.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3,673.95 دولار محققة مكاسب بنسبة 38% منذ بداية العام، مدعومة بتراجع الدولار، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وسياسات نقدية تيسيرية، فضلًا عن تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الاقتصادية.

وقال محللو المصرف في مذكرة بحثية إن "التوقعات باستمرار السياسات النقدية الميسرة، وتزايد التوترات الجيوسياسية، واستمرار التحديات الاقتصادية الكلية، إلى جانب المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كلها عوامل تعزز جاذبية الذهب كأداة استثمارية".

 مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وتشير تقديرات المصرف إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب ستظل في نطاق 900 إلى 950 طنًا متريًا خلال 2025، ما يعني أن النصف الثاني من العام قد يشهد مشتريات تتراوح بين 485 و500 طن.

وفي هذا السياق، واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطاته من الذهب في أغسطس، لتكون هذه المرة العاشرة على التوالي التي يضيف فيها المعدن إلى احتياطاته.

وأضاف المصرف الأسترالي أن "المخاطر المتزايدة التي تواجه سوق العمل الأمريكي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته التيسيرية حتى مارس 2026، وهو ما سيضغط على عوائد السندات الأمريكية ويدعم جاذبية الذهب".

كما رفع المصرف توقعاته لأسعار الفضة بنهاية العام إلى 44.7 دولار للأوقية، مدعومًا بموجة الصعود في أسعار الذهب وتدفقات قوية على الصناديق المتداولة في البورصة، حيث كانت أسعار الفضة الفورية قد صعدت الاثنين الماضي إلى 41.65 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في 14 عامًا. 

الذهب المصرفية الاستثماري أسعار الذهب البنوك المركزية الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفضة

