ارتفاع أسعار الذهب بدعم من رهانات خفض معدلات الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة في أميركا خلال هذا الشهر، في الوقت الذي تترقّب فيه الأسواق صدور بيانات مهمة للتضخّم هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3643.48 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.في المقابل، استقرت العقود الآجلة للذهب عند 3680.30 دولاراً للأونصة.

قال كايل رودّا، محلل الأسواق المالية في شركة Capital.com: «المعنويات تجاه الذهب إيجابية للغاية. هناك عدة عوامل رئيسية تدفع أسعار الذهب حالياً، وأهمها توقعات خفض الفائدة الأميركية».

وأضاف: «تعتمد التوقعات على المدى القريب بشكل كبير على بيانات التضخّم المرتقبة. فإذا جاءت البيانات قوية بعض الشيء، فقد تتأخر تخفيضات الفائدة عن المتوقع قليلاً، ما قد يؤدي إلى تراجع في سوق يُعد تقنياً في حالة تشبّع بالشراء».

وتُعد بيانات التضخّم الخاصة بأسعار المنتجين الأميركية، المقررة صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وقراءة التضخّم الاستهلاكي يوم الخميس، محط متابعة عن كثب للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار معدلات الفائدة لدى الفدرالي.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يكون قد خلق 911 ألف وظيفة أقل خلال الـ12 شهراً حتى مارس آذار مقارنة بالتقديرات السابقة، ما يشير إلى تباطؤ نمو الوظائف قبل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية حازمة على الواردات.

معدلات الفائدة الأميركية

أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية التي صدرت الأسبوع الماضي مؤشرات على تراجع أوضاع سوق العمل، مما عزّز الدعوى لخفض معدلات الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للفدرالي المقرر في سبتمبر أيلول.

وتُسعر الأسواق حالياً بشكل كامل خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تبلغ احتمالية خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس نحو 6% فقط، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 38% حتى الآن هذا العام، بعد قفزة بلغت 27% في 2024، مدعومةً بضعف الدولار، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وتصاعد حالة عدم اليقين العالمية. ويؤدي الذهب غير المُدر للعائد عادة أداءً جيداً في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الفضة الفورية 0.3% إلى 41 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 1,380.74 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 1,148.57 دولاراً للأونصة.