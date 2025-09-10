قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات
مرصد الأزهر يدين وضع رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس ويؤكد: اعتداءات خطيرة تهدد السلم المجتمعي
وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية
التفاصيل الكاملة لإصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان
غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو
جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بدعم من رهانات خفض معدلات الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة في أميركا خلال هذا الشهر، في الوقت الذي تترقّب فيه الأسواق صدور بيانات مهمة للتضخّم هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3643.48 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.في المقابل، استقرت العقود الآجلة للذهب عند 3680.30 دولاراً للأونصة.

قال كايل رودّا، محلل الأسواق المالية في شركة Capital.com: «المعنويات تجاه الذهب إيجابية للغاية. هناك عدة عوامل رئيسية تدفع أسعار الذهب حالياً، وأهمها توقعات خفض الفائدة الأميركية».

وأضاف: «تعتمد التوقعات على المدى القريب بشكل كبير على بيانات التضخّم المرتقبة. فإذا جاءت البيانات قوية بعض الشيء، فقد تتأخر تخفيضات الفائدة عن المتوقع قليلاً، ما قد يؤدي إلى تراجع في سوق يُعد تقنياً في حالة تشبّع بالشراء».

وتُعد بيانات التضخّم الخاصة بأسعار المنتجين الأميركية، المقررة صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وقراءة التضخّم الاستهلاكي يوم الخميس، محط متابعة عن كثب للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار معدلات الفائدة لدى الفدرالي.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يكون قد خلق 911 ألف وظيفة أقل خلال الـ12 شهراً حتى مارس آذار مقارنة بالتقديرات السابقة، ما يشير إلى تباطؤ نمو الوظائف قبل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية حازمة على الواردات.

معدلات الفائدة الأميركية

أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية التي صدرت الأسبوع الماضي مؤشرات على تراجع أوضاع سوق العمل، مما عزّز الدعوى لخفض معدلات الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للفدرالي المقرر في سبتمبر أيلول.

وتُسعر الأسواق حالياً بشكل كامل خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تبلغ احتمالية خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس نحو 6% فقط، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 38% حتى الآن هذا العام، بعد قفزة بلغت 27% في 2024، مدعومةً بضعف الدولار، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وتصاعد حالة عدم اليقين العالمية. ويؤدي الذهب غير المُدر للعائد عادة أداءً جيداً في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الفضة الفورية 0.3% إلى 41 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 1,380.74 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 1,148.57 دولاراً للأونصة.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا زياده اسعار الذهب أسواق المعادن والسياسات النقدية التيسيرية معدلات الفائدة الأميركية العقود الآجلة للذهب

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

المهندسين تكرم 1077 من خريجي برامج المشروعات الاحترافية وإدارة المخاطر

وزير الصحة يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة تطوير هيكل الوزارة

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن “المرأة المصرية القديمة.. حقوق وواجبات”

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

