سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
مدريد تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وتندد بالمذبحة في غزة
هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا
استبعاد دولا من قائمة منتخب الطائرة .. مصدر يكشف الكواليس الكاملة
أثناء عمله .. وفاة عامل تحويلة سكة حديد بمحطة قطار في المنوفية
وزير الخارجية الأمريكي : الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيخلق المزيد من المشاكل
يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت
التيك توكر ناني تعترف : برقص بملابس مثيرة عشان أكسب فلوس
المستشار الألماني: برلين ستشدد العقوبات إذا واصلت موسكو المماطلة بشأن وقف إطلاق النار
كابتن مصر لكرة الشارع: خطفنا بطولة العالم من 50 منتخبا
مظاهر جميلة في حب النبي.. توزيع شربات بالموز على المواطنين بالإسكندرية |صور
دعاء قاله الرسول جبر الله بخاطره .. ردده في المولد النبوي وسترى العجب
اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

محمد يحيي

أظهر أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة؛ ثباتا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة  الموافق 5-9-2025.

سعر أقل عيار ذهب اليوم

تضمن أقل سعر جرام ذهب اليوم وهو من عيار 14 الأدني فئة

آخر تحديث لأقل سعر عيار ذهب 

بلغ آخر تحديث  سجله سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3193 جنيه للبيع و 3210 جنيه للشراء

استقرار الذهب اليوم

استمر استقرار سعر الذهب مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-9-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة

ومع  مستهل تعاملات اليوم، ثبت سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر بعد زيادة سجلها علي مدار الاسبوعين الماضيين.

سعر الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب أمس  الخميس على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة بمختلف محلات الصاغة مقدار 125 جنيه في الجرام الواحد منذ نهاية الشهر الماضي.

الذهب والصاغة

وتحرك سعر الذهب علي مدار الاسابيع الماضية مقدار اقترب من 200 جنيه في المتوسط مدفوعا بخفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5474 جنيه للبيع و 5502 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4790 جنيه للبيع و 4815 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4105 جنيه للبيع و 4127 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3193 جنيه للبيع و 3210 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3552 دولار للبيع و 3554 دولار للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و 38.52 ألف جنيه للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب في البورصات العالمية

واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولارًا للأوقية (الأونصة).

كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولارًا أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولارًا وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولارًا.

ترقب في الأسواق

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع، في وقت يزداد فيه الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة. 

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب بنسبة 0.91% إلى 3527.13 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسي عند 3578.50 دولارًا، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3583.70 دولارًا بتراجع 0.44%.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 17 سبتمبر الجاري، إذ يسعر المتعاملون احتمالًا يصل إلى 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ92% قبل صدور بيانات الوظائف الأخيرة. 

وتزامن ذلك مع تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بخفض الفائدة وناقش علنًا إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى مساعيه لإقالة عضوة المجلس ليزا كوك الشهر الماضي. 

كما أثارت إدارة ترامب جدلاً واسعًا بعد إعلانها نيتها التوجه للمحكمة العليا لإصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي، ما أضاف مزيدًا من القلق للأسواق العالمية. 

وهذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي يواصل حركته الصاعدة مدعومًا بالتوترات الاقتصادية ومخاوف المخاطرة في الأسواق العالمية.

