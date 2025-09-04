سعر الذهب مساء اليوم 4-9-2025

أظهر سعر جرام الذهب ارتفاعا مع اقتراب نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4-9-2025؛ على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة بمختلف محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وفقا لأحدث تقرير للأسواق والذي تضمن زيادة سعر جرام الذهب مقدار 125 جنيها في الجرام الواحد منذ نهاية الشهر الماضي.

الذهب والصاغة

وتحرك سعر الذهب علي مدار الاسابيع الماضية مقدار اقترب من 200 جنيه في المتوسط مدفوعا بخفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5474 جنيه للبيع و 5502 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4790 جنيه للبيع و 4815 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4105 جنيه للبيع و 4127 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3193 جنيه للبيع و 3210 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3552 دولار للبيع و 3554 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و 38.52 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولار للأوقية (الأونصة).

كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولار للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولار وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولار.