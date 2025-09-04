قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 4-9-2025

محمد يحيي

أظهر سعر جرام الذهب ارتفاعا مع اقتراب نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 4-9-2025؛ على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة بمختلف محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وفقا لأحدث تقرير للأسواق والذي تضمن زيادة سعر جرام الذهب مقدار 125 جنيها في الجرام الواحد منذ نهاية الشهر الماضي.

الذهب والصاغة

وتحرك سعر الذهب علي مدار الاسابيع الماضية مقدار اقترب من 200 جنيه في المتوسط مدفوعا بخفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5474 جنيه للبيع و 5502 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4790 جنيه للبيع و 4815 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4105 جنيه للبيع و 4127 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3193 جنيه للبيع و 3210 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3552 دولار للبيع و 3554 دولار للشراء.

سعر  الجنيه الذذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و 38.52 ألف جنيه للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب في البورصات العالمية

واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب اليوم

كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولار للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولار وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولار.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد