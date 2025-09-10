تراجعت أسعار الذهب في ختام التعاملات أمس الثلاثاء بمصر مُتأثرة بانخفاض سعر الذهب عالمًا.

وذلك عقب ارتفاعها صباح أمس بنحو 25 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-9-2025



ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر



سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3632 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4153 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4875 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.





سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5571 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39 ألف جنيه.