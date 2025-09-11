سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 داخل البنوك، حيث سجل في البنك المركزي المصري 48 جنيهًا للشراء و48.20 جنيه للبيع، ليحافظ على مستوياته دون تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

في البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع. كما سجل البنك التجاري الدولي CIB نفس المعدلات عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.15 جنيه للشراء

48.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

48.15 جنيه للشراء

48.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

48.15 جنيه للشراء

48.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

48.15 جنيه للشراء

48.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

48.15 جنيه للشراء

48.25 جنيه للبيع

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع (زيادة 7 قروش).

بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع (زيادة 7 قروش).

بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع (زيادة 7 قروش).

البنك التجاري الدولي CIB: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع (زيادة 9 قروش).

بنك البركة: 48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع (زيادة 7 قروش).

بنك قناة السويس: 48.21 جنيه للشراء – 48.31 جنيه للبيع (زيادة 11 قرشًا).

بنك كريدي أجريكول: 48.14 جنيه للشراء – 48.24 جنيه للبيع (زيادة 9 قروش).

بنك الإسكندرية: 48.14 جنيه للشراء – 48.24 جنيه للبيع (زيادة 7 قروش).

بنك التعمير والإسكان: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع (زيادة 10 قروش).

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.21 جنيه للشراء – 48.31 جنيه للبيع (تراجع 10 قروش).

يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نطاق مستقر نسبيًا، رغم بعض التحركات الطفيفة بين البنوك المختلفة، حيث تتراوح الفوارق بين بنك وآخر من 5 إلى 15 قرشًا فقط.

الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع

كشف البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع ليسجل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ49.036 مليار دولار بنهاية يوليو، أي بزيادة قدرها 214 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.

هذا الارتفاع يعكس جهود الحكومة في تعزيز السيولة الدولارية ودعم الاستقرار النقدي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز بقوة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل زيادة كبيرة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ودور العاملين بالخارج في دعم ميزان المدفوعات.

توضح مؤشرات سعر الدولار اليوم أن السوق يعيش حالة من التوازن الدقيق؛ ففي الوقت الذي ترتفع فيه الاحتياطيات الأجنبية والتحويلات من الخارج.

هذه التباينات تضع البنك المركزي أمام تحديات تتعلق بقرارات الفائدة وسياسات إدارة النقد الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف وتفادي أي تقلبات حادة في المرحلة المقبلة.



