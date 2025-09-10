سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

شهد سعر الدولار اليوم استقرارا بعد عقب تراجعه امس في البنوك مقابل الجنيه المصري تراجع مع أول تعاملات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 .





أقل سعر لصرف الدولار

وسجل أقل سعر لصرف الدولار 47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي وكريدي اجريكول.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية .

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكان والتعمير 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 47،93 جنيه للشراء و48.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.94 جنيه للشراء و48.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه







