قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
صباحنا كأس عالم.. مينا هاهر يشيد بـ لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهدت سعر الدولار خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 في البنوك استقرارا بعد تراجعه عن 48 جنيها لأول مرة منذ شهور.

ويعد هذا التراجع الأكبر منذ ما يقرب من عام، حيث هبط متوسط سعر الصرف من 51.80 جنيه في الربع الأول من العام إلى نحو 47.93 جنيه في سبتمبر الجاري، بمار يقارب 4 جنيهات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 47.93 جنيهًا للشراء، و48.29 جنيهًا للبيع، ليعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.97 جنيهًا للشراء و48.07 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك الخاصة

في البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 47.92 جنيهًا للشراء و48.02 جنيهًا للبيع.
أما البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB فقد سجل 47.95 جنيهًا للشراء و48.05 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته في بنك فيصل الإسلامي.

أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك المصرية من حيث أعلى سعر لـ الدولار، حيث سجل 48.25 جنيهًا للشراء و48.35 جنيهًا للبيع، ليواصل جذب الأنظار في السوق باعتباره الأكثر ارتفاعًا بين البنوك.

الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع

كشف البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع ليسجل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ49.036 مليار دولار بنهاية يوليو، أي بزيادة قدرها 214 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.

هذا الارتفاع يعكس جهود الحكومة في تعزيز السيولة الدولارية ودعم الاستقرار النقدي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز بقوة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل زيادة كبيرة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ودور العاملين بالخارج في دعم ميزان المدفوعات.

توضح مؤشرات سعر الدولار اليوم أن السوق يعيش حالة من التوازن الدقيق؛ ففي الوقت الذي ترتفع فيه الاحتياطيات الأجنبية والتحويلات من الخارج.

هذه التباينات تضع البنك المركزي أمام تحديات تتعلق بقرارات الفائدة وسياسات إدارة النقد الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف وتفادي أي تقلبات حادة في المرحلة المقبلة.

سعر الدولار سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنوك الخاصة أعلى سعر للدولار الاحتياطي الأجنبي سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد