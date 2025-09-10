سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

شهدت سعر الدولار خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 في البنوك استقرارا بعد تراجعه عن 48 جنيها لأول مرة منذ شهور.

ويعد هذا التراجع الأكبر منذ ما يقرب من عام، حيث هبط متوسط سعر الصرف من 51.80 جنيه في الربع الأول من العام إلى نحو 47.93 جنيه في سبتمبر الجاري، بمار يقارب 4 جنيهات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 47.93 جنيهًا للشراء، و48.29 جنيهًا للبيع، ليعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.97 جنيهًا للشراء و48.07 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

في البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 47.92 جنيهًا للشراء و48.02 جنيهًا للبيع.

أما البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB فقد سجل 47.95 جنيهًا للشراء و48.05 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته في بنك فيصل الإسلامي.

أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك المصرية من حيث أعلى سعر لـ الدولار، حيث سجل 48.25 جنيهًا للشراء و48.35 جنيهًا للبيع، ليواصل جذب الأنظار في السوق باعتباره الأكثر ارتفاعًا بين البنوك.

الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع

كشف البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع ليسجل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ49.036 مليار دولار بنهاية يوليو، أي بزيادة قدرها 214 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.

هذا الارتفاع يعكس جهود الحكومة في تعزيز السيولة الدولارية ودعم الاستقرار النقدي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز بقوة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل زيادة كبيرة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ودور العاملين بالخارج في دعم ميزان المدفوعات.

توضح مؤشرات سعر الدولار اليوم أن السوق يعيش حالة من التوازن الدقيق؛ ففي الوقت الذي ترتفع فيه الاحتياطيات الأجنبية والتحويلات من الخارج.

هذه التباينات تضع البنك المركزي أمام تحديات تتعلق بقرارات الفائدة وسياسات إدارة النقد الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف وتفادي أي تقلبات حادة في المرحلة المقبلة.