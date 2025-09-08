قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
اقتصاد

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 8-9-2025

محمد صبيح

تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري الاثنين 8 سبتمبر 2025.

تراجع  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 48.57جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع. 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.56جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع. 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع. 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني لنحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC،  قناة السويس، العقاري المصري العربي ،المصرف المتحد، فيصل الإسلامي،الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية،نكست،المصرف المتحد، الكويت الوطني) نحو 48.45جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، الأهلى المتحد) نحو  48.44جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، البركة، التنمية الصناعية) نحو  48.43 جنيه للشراء و 48.53جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، ميد بنك) لنحو  48.42 جنيه للشراء و 48.52جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدى أجريكول  ليسجل نحو  48.40 جنيه للشراء و 48.50جنيه للبيع.

