بفضل البريكس.. أحمد موسي يوضح متى يتم التعامل بالجنية بدلا من الدولار

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

قال الاعلامي احمد موسى، أن حديث الرئيس في قمة البريكس اليوم، كلام موزون بالذهب، موضحا أن أكثر التعامل مع الدول خارجياً مع روسيا والصين وفي حال الاعتماد على العملات الوطنية سوف يقلل الاعتماد على الدولار.

واكد موسى خلال تقديمه حلقه اليوم من برنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائيه صدى البلد، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين أكثر من 200 مليار دولار بعملاتهم المحلية ومن الممكن تكرار التجربة في التعاملات مع مصر من كلا الطرفين بالجنيه المصري.

وأشار موسي، أن تجمع دول البريكس سوف تزيد 10 دول حسب تصريحات الرئيس الروسي بوتين، منوها أن ترامب أعلن الحرب التجارية على كل دول العالم.

ونوه موسي، أنه خلال الفترة القادمة لن تصبح أمريكا فقط هي من تهمن على العالم، خاصةً  في ظل التحالفات الدولية مثل البريكس.

