قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفضل البريكس.. أحمد موسي يوضح متى يتم التعامل بالجنية بدلا من الدولار
الأزهر ينتهي من تسجيل المصحف المرتل بأصوات 30 طالبًا
لهذه الأسباب.. لا تستخدم الهاتف الذكي في المطبخ أو المرحاض
لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة تمليك من الدولة؟
بث مباشر... أحمد موسي يكشف تفاصيل العملية البرية في قطاع غزة
مؤسسة أبو العينين: محو أمية أكثر من 500 ألف مواطن في اليوم العالمي لمحو الأمية
حكم الصلاة في البيت باستثناء الجمعة.. الإفتاء: لا يأثم ولكن يفوت أجرا كبيرا
المجلس الأعلى للأزهر يوافق على إنشاء جامعة الأزهر الأهلية
قبل صدور اللائحة التنفيذية.. رسوم وحالات تقنين أراضي وضع اليد بالقانون
تعرف على نتائج بطولة إيزى كارت مصر لسيارات الكارتنج.. بالصور
هل يجوز جمع الصلوات للمريض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المعهد الوطني الأوكراني: بوتين لا يسعى للسلام ويريد تدمير بلادنا

بوتين
بوتين

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إن الهجمات العنيفة الأخيرة التي استهدفت العاصمة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا تعكس بوضوح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى للسلام، بل يهدف إلى مواصلة الحرب وتحقيق نصر عسكري بأي ثمن.

وأضاف أوس في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الهجمات جاءت بعد اللقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، مشيرًا إلى أن بوتين استهدف أكثر من 800 مسيرة وقرابة 20 صاروخًا، بينها مواقع مدنية مثل المنطقة المحاذية للنهر في كريتشو، ومبنى مجلس الوزراء الأوكراني.

وتابع، أن القراءة الأوكرانية لهذه التطورات تشير إلى أن روسيا تسعى لتدمير الدولة الأوكرانية ومؤسساتها، مؤكداً أن موسكو لا تفرّق بين أهداف عسكرية ومدنية، بل تريد القضاء على رموز القوة في البلاد.

وواصل: "السؤال الآن هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيتبنى سياسة مشابهة لتلك التي اتبعها جو بايدن، أم سيتخذ مسارًا مختلفًا يُرضي روسيا التي تسعى لمزيد من التصعيد العسكري؟".

وفي حديثه عن موقف ترامب، قال الدكتور إيفان أوس إن الأخير يكرر باستمرار أنه لا يريد أن يكون مثل جو بايدن، وأنه لا يرغب في دعم أوكرانيا.

وأوضح، أن بايدن لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل مصالح الولايات المتحدة، وهذه المصالح تقتضي أن تكون واشنطن جزءاً من المعسكر الغربي الداعم لأوكرانيا.

وأردف، أن ترامب يحاول التقارب مع روسيا لمواجهة الصين، إلا أن هذا الرهان خاطئ، لأن روسيا تعتمد بشكل كبير على الصين، ولا يمكن لها أن تكون حليفًا مناوئًا لبكين.

أوكرانيا بوتين الرئيس الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

جنود الاحتلال

حدث أمني ضد قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة.. واعتراف بخسائر فادحة

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

ترشيحاتنا

المتهمة

فيديوهات خادشة .. تفاصيل القبض على البلوجر بسكوتة

الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

المؤبد لـ عامل يتاجر في الشابو المخدر بأسيوط

المستشار محمد السعيد الشربينى

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية "خلية مدينة نصر الثانية" لجلسة 8 ديسمبر

بالصور

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

تعرف على نتائج بطولة إيزى كارت مصر لسيارات الكارتنج.. بالصور

إيزى كارت مصر 2025
إيزى كارت مصر 2025
إيزى كارت مصر 2025

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد